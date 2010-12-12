به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به برنامه آینده شهرداری تهران برای احداث خطوط جدید اتوبوس های تندرو (BRT)اظهارکرد: هم‌اکنون اقدامات اولیه برای احداث و آماده سازی خط پنج اتوبوس های تندرو (BRT)در حال انجام است و راه‌اندازی این خط جزو الویت‌های شهرداری در این حوزه است.

وی افزود: درحال حاضر اقدامات زیربنایی این خط تندرو شروع شده و به سرعت درحال اجرا است.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مسیر خط پنج اتوبوس‌های تندرو (BRT) از دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد شروع می‌شود و با گذر از بزرگراه‌های اشرفی اصفهانی و محمد‌علی جناح به میدان آزادی می‌رسد.

تشکری هاشمی در مورد زمان‌ بهره‌‌برداری از این خط تندرو گفت: درصورت تامین ناوگان و رسیدن اتوبوس‌های جدید، این خط تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

وی اظهار کرد: البته هم اکنون الویت اول در حوزه خطوط BRT ، راه‌اندازی ادامه خط چهار در حدفاصل میدان جمهوری تا ترمینال جنوب است که بعد از تامین ناوگان این مسیر، خط پنج نیز راه‌اندازی می‌شود.