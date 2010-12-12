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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۲۱:۴۰

معاون شهردار تهران:

خط 5 BRT تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

خط 5 BRT تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: خط 5 اتوبوسهای تندرو (BRT) تا پایان سال به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به برنامه آینده شهرداری تهران برای احداث خطوط جدید اتوبوس های تندرو (BRT)اظهارکرد: هم‌اکنون اقدامات اولیه برای احداث و آماده سازی خط پنج اتوبوس های تندرو (BRT)در حال انجام است و راه‌اندازی این خط جزو الویت‌های شهرداری در این حوزه است.

وی افزود: درحال حاضر اقدامات زیربنایی این خط تندرو شروع شده و به سرعت درحال اجرا است.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مسیر خط پنج اتوبوس‌های تندرو (BRT) از دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد شروع می‌شود و با گذر از بزرگراه‌های اشرفی اصفهانی و محمد‌علی جناح به میدان آزادی می‌رسد.

تشکری هاشمی در مورد زمان‌ بهره‌‌برداری از این خط تندرو گفت: درصورت تامین ناوگان و رسیدن اتوبوس‌های جدید، این خط تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

وی اظهار کرد: البته هم اکنون الویت اول در حوزه خطوط BRT ، راه‌اندازی ادامه خط چهار در حدفاصل میدان جمهوری تا ترمینال جنوب است که بعد از تامین ناوگان این مسیر، خط پنج نیز راه‌اندازی می‌شود. 

کد مطلب 1209492

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