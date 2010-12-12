آغاز ثبت نام عمره سازمان دانش آموزی از شنبه هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنی افزود: سهمیه این سازمان برای عمره سال 90 دو هزار نفر است که به نخبگان اعم از فعالان و حافظان قرآنی، برگزیدگان مسابقات علمی و اعضای فعال تشکلهای سازمان دانش آموزی اعم از پیشتازان و خبرنگاران پانا اختصاص یافته است.

وی، دیگر تشکل های دانش آموزی مانند اعضای بسیج و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی را از دیگر حائزان شرایط اعزام به عمره مفرده سال 90 برشمرد.

سهمیه سازمان دانش آموزی تا قبل از سال 89 حدود 12 هزار نفر بود که امسال به 600 نفر کاهش و برای سال 90 نیز به دو هزار نفر افزایش یافته است.

حسنی گفت: به علت کم بودن سهمیه عمره دانش آموزی ، برای اعزام داوطلبان عمره 90 ثبت نام عمومی نخواهیم داشت و همه استان ها از میان حائزان شرایط انتخاب و به سازمان مرکزی معرفی می کنند.

وی افزود: مقرر شده است از هر منطقه آموزش و پرورش از میان دانش آموزان نخبه پایه سوم متوسطه و پیش دبستانی در رشته های مختلف ، حداقل یک نفر انتخاب و تا نیمه دی معرفی شوند.

حسنی گفت : زمان آغاز اعزام عمره گزاران به سرزمین وحی بستگی به تصمیم سازمان حج و زیارت دارد.

معاون سازمان دانش آموزی افزود:داوطلبان و حائزان اعزام به عمره مفرده سازمان دانش آموزی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتربه ادارات این سازمان در استان ها مراجعه کنند.