به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عباس هلاکویی اظهار داشت: بزرگترین کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی پوشش داخلی تونل( سگمنت) قطار شهری در اهواز راهاندازی و به دنبال آن قالبهای مخصوص این قطعات پیش ساخته در هفته جاری از گمرک بندر امام خمینی ترخیص و به کارخانه تولید سگمنت منتقل شد.
وی افزود: با توجه به برنامه زمانبندی احداث خط یک قطار شهری اهواز، 20 مجموعه از قالبهای مخصوص تولید قطعات پیش ساخته از کشور فرانسه خریداری شده است.
هلاکویی ادامه داد: هر مجموعه قالب کارخانه سگمنت شامل 6 قالب است و در مجموع یک رینگ تونل با قطر 90.5 متر و طول 1.5 متر را تشکیل میدهد و بر این مبنا کارخانه سگمنت پروژه قطارشهری اهواز از لحاظ تعداد قالبهای خریداری شده در حال حاضر بزرگترین کارخانه تولید سگمنت برای احداث تونل در کشور است.
مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم، گفت: با توجه به حساسیت بسیار در نصب سگمنتها توسط دستگاههای حفاری تونل (TBM)، قالبها با دقت بسیار زیادی ساخته شدهاند تا از هر گونه خطا و انحراف در داخل تونل جلوگیری به عمل آید.
وی تصریح کرد: پس از تخلیه کامل قالبهای یاد شده در کارخانه تولید سگمنت و حضور کارشناسان شرکت سازنده از کشور فرانسه، عملیات نصب و راهاندازی وآموزش چگونگی استفاده از تجهیزات جانبی آغاز و قطعات بتنی پیش ساخته برای حفر تونل پروژه قطار شهری تولید میشود.
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