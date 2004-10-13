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۲۲ مهر ۱۳۸۳، ۲۰:۱۴

در جلسه امروز هيات دولت به رياست خاتمي اعلام شد :

معرفي استاندار جديد ايلام // برگزاري اجلاس بين‌المللي صلح ، محيط زيست و گفتگوي تمدن‌ ها در ايران

هيات دولت صبح امروز به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي، رييس جمهور، تشكيل جلسه داد.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري " مهر" در ابتداي اين جلسه رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني به هيات دولت ارايه كرد.

در ادامه معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست گزارشي از اجلاس وزراي محيط زيست كشورهاي عضو اكو را به هيات دولت ارايه كرد.

براساس اين گزارش، اجلاس بين‌المللي صلح ،  محيط زيست و گفتگوي تمدن‌ ها توسط سازمان برنامه محيط زيست سازمان ملل
(UNP) در جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

در ادامه اين جلسه به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده شد نسبت به صدور مجوز تاسيس و بهره ‌برداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي تا 50 نفر اشتغال اقدام نمايد .

همچنين در اين جلسه آقاي سيد محمد احمدي به سمت استاندار ايلام منصوب شد و هيات دولت از خدمات آقاي كريم شورانگيز استاندار سابق اين استان تشكر كرد.

کد مطلب 120951

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