به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري " مهر" در ابتداي اين جلسه رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول (IMF) و بانك جهاني به هيات دولت ارايه كرد .

در ادامه معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست گزارشي از اجلاس وزراي محيط زيست كشورهاي عضو اكو را به هيات دولت ارايه كرد .

براساس اين گزارش، اجلاس بين‌المللي صلح ، محيط زيست و گفتگوي تمدن‌ ها توسط سازمان برنامه محيط زيست سازمان ملل

(UNP) در جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد .

در ادامه اين جلسه به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده شد نسبت به صدور مجوز تاسيس و بهره ‌برداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي تا 50 نفر اشتغال اقدام نمايد .