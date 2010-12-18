خاک منطقه سلطان آباد شیراز خودسوزی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چندی پیش بود که مردم منطقه سلطان آباد شیراز از آلودگی هوای این محدوده ابراز نارضایتی کردند و آن را ناشی از فعالیت کارخانجات و واحدهای تولید شهرک صنعتی دانسته که در این مکان وجود دارد اما مشکلات آلودگی هوا فراتر از این موضوع بود و در اساس ربطی نیز به این واحدها نداشت.

آلودگی هوای منطقه به گفته کارشناسان پیرامون خاک منطقه بود که بنابر دلایلی در حال خودسوزی است و قابل اشتعال نیز است.

در این رابطه مدیر کل محیط زیست استان فارس پیرامون دلایل ایجاد چنین مشکلاتی بیان کرد: منطقه‌ای که هم‌اینک شهرک صنعتی سلطان‌آباد و روستاهای همجوار در آن واقع شده از ابتدا منطقه‌ای باتلاقی بوده و کشاورزان در این منطقه فعالیت داشته‌اند بنابراین خاک آن انباشته از مواد آلی گیاهی است و پس از گذشت مدت زمان طولانی از برداشت بی‌رویه آب از آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و خشک شدن باتلاق، خاک این منطقه به خاک پیت یا خاکی قابل اشتعال تبدیل شده و مانند زغال عمل می‌کند.

خوسوزی خاک

حسینعلی ابراهیمی ‌کارنامی ‌افزود: این در حالیست که هم‌اکنون بین 15 تا 20 هکتار خاک این منطقه در حال خودسوزی بوده که یک پدیده نو در کشور است و برخورد با آن احتیاج به بررسی کارشناسانه جدی و دقیق دارد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری، بخشداری، منابع طبیعی و... تشکیل شده که در حال بررسی دقیق برای مواجه جدی با این پدیده هستند و سعی بر این است که با اقدامات و عملیات فیزیکی از گسترش آتش‌سوزی به اراضی مجاور جلوگیری شود.

آلودگی هواناشی از خودسوزی خاک در روستاهای حوالی شهرک صنعتی

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس اضافه کرد: برخی از شهروندان با مراجعه به این اداره کل از آلودگی شدید هوا در منطقه ابراز نارضایتی کرده و دلیل آن را فعالیت کارخانجات منطقه می‌دانند اما علت این پدیده نه تنها ربطی به فعالیت کارخانه‌های شهرک صنعتی ندارد بلکه این صنایع را دچار مشکلاتی کرده است.

کارنامی اظهار داشت: هم‌اکنون ستاد مدیریت بحران استانداری در این مورد تشکیل شده و با همکاری مردم منطقه و به ویژه ساکنان روستاهای اطراف شهرک از گسترش این پدیده جلوگیری می‌شود.

وی راهکارهای رفع این مشکل را شامل حفر کانال و آب‌پاشی هوایی ذکر کرد و بیان داشت: امید است با بارش باران بر سرزمین خشک این استان مشکل این منطقه به کلی برطرف شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر از عموم مردم استان فارس می‌خواهیم تا در صورت مشاهده هر گونه آتش‌سوزی بلافاصله مراتب را به اداره کل حفاظت محیط زیست این استان یا پلیس اطلاع‌رسانی کرده و سعی کنند در مواقعی که از طبیعت استفاده می‌کنند به شدت از آتش‌افروزی جلوگیری شود.

خطر ایجاد حفره های بزرگ در منطقه

در این خصوص یکی از کارشناسان زمین شناسی بیان کرد: اگر روند خودسوزی ادامه داشته باشد خطرات ایجاد حفره های بزرگ به صورت ناگهانی در منطقه وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: حفر کانالهای آبی و آبپاشی با استفاده از هواپیما ازجمله راهکارهای موثری است که می تواند از ادامه و گسترش این روند جلوگیری کند.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: گروهی از کارشناسان و متخصصین خبره برای بررسی این مسئله گردهم آمده اند تا هرچه سریعتر از ادامه این روند جلوگیری شود.

حمید تقی زاده با بیان اینکه این گروه راهکارهای موثر برای مهار آتش را بررسی می کنند، افزود: این امر در ستاد بحران استان فارس نیز بررسی شده تا هرچه سریعتر روشهای مناسب برای مهار آتش پیش بینی و عملی شود.

وی ادامه داد: البته در این خصوص اقداماتی نظیر آتش بر و احداث کانالهایی برای جلوگیری از گسترش آتش نیز انجام شده همچنین نقاطی که بیشتر آتش گرفته و دود ایجاد شده نیز شناسایی شده است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس تصریح کرد: جلسه ستاد بحران برای بررسی آخرین نظرات تشکیل تا راهکارهای مناسب در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش مهر، به هر حال باید در نظر داشت که شرایطی که در منطقه ایجاد شده باید به هر ترتیب مدیریت شود و با اتخاذ راهکارهای موثر این پدیده را کنترل کرد. خطراتی که پیرامون این پدیده کم نظیر وجود دارد باعث شده که انجام اقداماتی اضطراری و فوری را ضروری کند.