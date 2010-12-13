دوازدهمین هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی خانه سینما با حضور 27 نماینده از 29 صنف سینمایی، ساعت 17 یکشنبه 21 آذرماه برگزار شد که طی آن اعضای دوازدهمین هیئت مدیره خانه سینما برگزیده شدند.

این مجمع با حضور محمد مهدی عسگرپور(رئیس هیئت مدیره)، فرهاد توحیدی (نایب رئیس هیئت مدیره) و ابراهیم مختاری (بازرس خانه سینما) تشکیل و نخست گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان صنوف سینمایی ضمن پرسش و پاسخ با رئیس هیئت مدیره مواردی را مطرح کردند.

در همین ارتباط چند نماینده از صنوف خانه سینما، دلیل عدم حضور نمایندگان اتحادیه تهیه کنندگان را سوال کردند که بازرس خانه سینما توضیحاتی را به استناد مصوبات پیشین مجمع، به مجمع ارائه کرد.در ادامه هیئت رئیسه مجمع شامل ناصر ممدوح به عنوان رئیس مجمع ،‌زینت رضا (منشی جلسه) و حافظ احمدی و مریم هژیروند به عنوان ناظران مجمع عمومی انتخاب شدند.

پس از اعلام اسامی نامزدها و ایراد سخنرانی هر کدام از نامزدها به مدت سه دقیقه، رای‌گیری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره انجام و هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: اعضای اصلی مریلا زارعی (25 رای)، فرهاد توحیدی (24 رای)، امیر اثباتی(22 رای)،‌ابراهیم مختاری (20 رای)،‌ محمد سریر (19 رای)،‌ محمدرضا موئینی (19 رای) و تورج منصوری (18 رای)

اعضای علی البدل سیروس الوند و مرتضی رزاق کریمی. در ادامه برای انتخاب بازرسان رای گیری به عمل آمد و پس از شمارش آرا نتایج زیر به دست آمد: بازرس: مهدی خادم، بازرس علی البدل: کیوان کثیریان

در خاتمه مجمع عمومی به هیئت مدیره منتخب ماموریت داد تا برای تعیین تکلیف عضویت شورای عالی تهیه کنندگان به عنوان صنف تهیه کنندگی نسبت به پیگیری و دریافت اساسنامه مصوب مجمع عمومی شورای عالی تهیه کنندگان تا پایان سال اقدام و گزارش آن را به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ارائه کند. همچنین مجمع عمومی به هیئت مدیره ماموریت داد تا نسبت به معرفی هسته کارگروه اصلاح اساسنامه اقدام و نتیجه را در مجمع آتی اقدام کند.