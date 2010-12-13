صنعتگران فارس توان پرداخت سود بانکی را ندارند

جمال زارقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: یکی از بزرگترین مشکلات صنعتگران در حال حاضر بحث استفاده کردن از تسهیلات بانکی با سود کم است که در این راستا هیچگونه همکاری با صنعتگران استان نمی شود.

وی ادامه داد: در کنار بانکهای دولتی شاهد افزایش روز افزون تشکیل و راه اندازی بانکهای خصوصی و صندوقهای اعتباری هستیم که به جای راحتی در معاملات شاهدیم دریافت تسهیلات از این مراکز سخت تر از قبل شده و اگر هم تسهیلاتی در اختیار صنعتگر قرار داده می شود سودهای کلان نیز مطالبه می شود.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: صنعتگران استان به غیر از مشکلات بانکی باید برای از میان برداشتن نگاه های اشتباه برخی از مدیران نیز تلاش کنند که این مشکل با نگاه استاندار بزودی در فارس به اتمام خواهد رسید.

رازقی کاهش هزینه های تولید را در استان باعث افزایش صادرات عنوان کرد و گفت: در بازار رقابتی امروز جهان تنها کشورهایی موفق به افزایش صادرات می شوند که تولید آنها با قیمت کم صورت گیرد چراکه تولید ارزان به طور یقین بر صادرات ارزان نیز تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: امروز اگر تولید کنندگان فارس بتوانند با کاهش هزینه ها تولید ارزان داشته باشند به طور یقین می توانیم با دیگر کشورهای جهان در به دست آوردن بازارهای هدف رقابت کنیم و اگر غیر از این باشد همین تعداد بازار را نیز از دست خواهیم داد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف هدفمند کردن یارانه ها نیست، افزود: برای اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها تنها بخشی که بیش از بقیه خوشحال است و تلاش می کند بخش خصوصی است چراکه اگر تاکنون این قانون در کشور ما اجرایی می شد بسیاری از مشکلات بر طرف شده بود.

رازقی یادآور شد: اجرایی شدن این قانون باعث ایجاد رقابت در میان تولید کنندگان و صنعتگران خواهد شد.