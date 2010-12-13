نمایش "ردای سرخ خورشید" در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو در جمع خبرنگاران تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه سال گذشته را بیش از 120 هزار نفر عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود تعداد بازدید کنندگان سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی به بیش از 150 هزار نفر برسد.

وی ادامه داد: با حرکتهای ابتکاری که در این نمایشگاه ایجاد شده است بسیاری از بازدید کنندگان مشتاق به طرح سئوالاتی در زمینه عاشورا و کربلا شدند.

اماملو با اشاره به استقرار بخش هنرهای تجسمی، عکس های عاشورایی، غرفه های مفهومی و بخش های مرتبط با کودکان در سومین دوره نمایشگاه فرهنگ عاشورایی افزود: ایستگاه نقاشی، پرده خانه، کتابهایی در زمینه عاشورا و حوادث مرتبط با آن، نمایش عروسکی زنده و غرفه گفتمان های آزاد از جمله غرفه های مرتبط با کودکان و نوجوانان است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: بیش از 20 کارشناس دینی در غرفه های گفتمان های آزاد و پرسش و پاسخ برای پاسخگویی به سئوالات جوانان و بازدید کنندگان حضور پیدا کرده اند.

اماملو با اشاره به راه اندازی غرفه هایی در زمینه بصیرت افزایی و جزای گناهان و ایثار و شهادت گفت: در این نمایشگاه غرفه های منحصر به فرد اطلس تاریخ شیعه، نور الاحکام و نقشه ای که در تعداد دقیق شهدای کربلا مشخص و معرفی شده اند به نمایش عموم در آمده اند.

وی افزود: اقشار مختلف مردم از نمایشگاه فرهنگ عاشورایی استقبال بسیار چشمگیری کردند و در اغلب نظر سنجی ها و مسابقات حضور گسترده ای داشتند.

اماملو افزود: در سومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی به صورت روزانه قرعه کشی برای بازدید کنندگان برگزار می شود که به پنج نفر از منتخبین این قرعه کشی ها هزینه سفر به کربلای معلی اعطا می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان، به برگزاری قرعه کشی بزرگ سایت تبیان اشاره کرد و یادآورشد: سایت تبیان کشور به علت فعالیت های بسیار زیاد تبیان زنجان در این نمایشگاه حضور یافته و برای بازدید کنندگان از غرفه تبیان نیز به قید قرعه یک دستگاه خودروی پراید را اعطا می کند.