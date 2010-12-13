کردستان بالاخره رخت سفید پوشید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالی که کاهش شدید بارش در استان کردستان طی سه ماه گذشته باعث نگرانی جدی مردم به ویژه کشاورزان شده بود، اما از روز شنبه رحمت خداوندی و بارش برف آسمان این استان را سفید پوش کرد تا موجی از امید و خوشحالی را در میان مردم ایجاد کند.

با توجه به پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان کردستان و صدور اطلاعیه های مختلف، بارش باران از ساعات پایانی شنبه شب در اکثر مناطق استان کردستان آغاز شد و از ساعت ابتدایی بامداد روز دوشنبه این بارش به صورت برف همچنان ادامه دارد تا جایی که کردستان رخت سفید زمستانی بر تن کرد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: میزان بارش طی دو روز گذشته در استان کردستان با توجه به نقشه های پیش بینی کاملا درست بود و خوشبختانه در حال حاضر در تمامی استان بارش برف و باران همچنان ادامه دارد.

محمد طالب حیدری بیان داشت: بارش در سطح استان کردستان از ساعات پایانی شنبه شب آغاز شد و ابتدا این بارش به صورت باران بود که با گذشت زمان، بارش اولین برف پائیزی در سال 89 در استان کردستان بعد از ظهر یکشنبه در شهرهای زرینه آغاز و این روند هم اکنون سراسر استان را در بر گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش مراکز هواشناسی در شهرستان های مختلف استان کردستان، میزان بارش در شهرستان مریوان طی دو روز گذشته به بیش از 108 میلمتر رسیده است و با توجه به شرایط جوی پیش بینی می شود که این روند افزایشی تا بعد از ظهر دوشنبه همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان خاطرنشان کرد: همچنین در سایر شهرستان های استان کردستان میزبان بارش مناسب بوده که از آن جمله می توان به بارش 21 میلیمتری در سنندج، 33 میلیمتری در کامیاران، 28 میلیمتری در بانه و 19 میلیمتری در شهرستان بیجار در شرق استان اشاره کرد.

حیدری افزود: شدت بارش برف و باران در ظهر امروز کاهش پیدا می کند و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در ساعت 15 الی 16 بعد از ظهر دوشنبه آسمان استان کردستان صاف خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به کاهش دما طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه عنوان کرد: صبح روز سه شنبه مه آسمان کردستان را در بر خواهد گرفت و بعد از آن طی سه روز پدیده جوی قابل ملاحظه ای را نخواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در پایان گفت: پیش بینی شود که طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز باز هم پدیده بارش را در سطح استان خواهیم داشت.

کاهش شدید بارش در استان کردستان از ابتدای مهر ماه سال جاری باعث نگرانی جدی مردم به ویژه کشاورزان شده بود که با توجه به این بارش بخشی از نگرانی های را کاهش داده ولی همچنان باید منتظر بارش رحمت الهی برای جبران وضعیت حاکم بر استان طی دو ماه گذشته بود.