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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

در برنامه پنجم توسعه؛

کارت هوشمند سلامت صادر می شود

کارت هوشمند سلامت صادر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای غرب گلستان در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان از تهیه کارت هوشمند سلامت برای مردم در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر شامگاه یکشنبه در نشست خبری بررسی هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: این بند از برنامه توسعه پنجم در نشست و بررسی مجلس مورد تائید نمایندگان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، تمامی جمعیت کشورصاحب شناسنامه سلامت می شوند که در آن بسیاری از پیگیری ها و امور پزشکی فرد و حتی سوابق پزشکی آن درج می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: این طرح موجب کاهش بسیاری از هزینه ها و موازی کاریها می شود.
 
نظری مهر، با اشاره به اینکه دشمنان در تلاش هستند تا طرح هدفمندی یارانه ها در کشور موفق نشود، تاکید کرد: این طرح برای اقتصاد کشور مفید است و آن را به جلو می برد.
 
این نماینده مجلس یادآورشد: درحال حاضر تنها 30 درصد جامعه بیشترین سهم بری را از یارانه ها دارند و باید اجرای طرح، همه جمعیت کشور از مزایای آن بهره مند خواهند شد.
 
نماینده شهرستانهای بندرگز، کردکوی، ترکمن و گمیشان در مجلس بیان داشت: طرح هدفمندی یارانه ها یک طرح ملی است و باید همه مردم دست به دست هم دهند تا این طرح به سرانجام رسد.
کد مطلب 1209543

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