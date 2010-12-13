کارت هوشمند سلامت صادر می شود

به گزارش خبنرگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر شامگاه یکشنبه در نشست خبری بررسی هدفمندی یارانه ها در گرگان افزود: این بند از برنامه توسعه پنجم در نشست و بررسی مجلس مورد تائید نمایندگان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، تمامی جمعیت کشورصاحب شناسنامه سلامت می شوند که در آن بسیاری از پیگیری ها و امور پزشکی فرد و حتی سوابق پزشکی آن درج می شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح موجب کاهش بسیاری از هزینه ها و موازی کاریها می شود.

نظری مهر، با اشاره به اینکه دشمنان در تلاش هستند تا طرح هدفمندی یارانه ها در کشور موفق نشود، تاکید کرد: این طرح برای اقتصاد کشور مفید است و آن را به جلو می برد.

این نماینده مجلس یادآورشد: درحال حاضر تنها 30 درصد جامعه بیشترین سهم بری را از یارانه ها دارند و باید اجرای طرح، همه جمعیت کشور از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

نماینده شهرستانهای بندرگز، کردکوی، ترکمن و گمیشان در مجلس بیان داشت: طرح هدفمندی یارانه ها یک طرح ملی است و باید همه مردم دست به دست هم دهند تا این طرح به سرانجام رسد.