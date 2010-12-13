نمایشگاه "موج خون" در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خالق آثار این نمایشگاه صبح دوشنبه در افتتاح نمایشگاه به خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 100 اثر نقاشی خط و همچنین آثار چیدمانی در این نمایشگاه ارائه شده است.

محسن توسلی با بیان اینکه این نمایشگاه 22 آذر تا دوم بخهمن برای بازدید عموم دایر است گفت: در نمایشگاه "موج خون" بر خلاف سایر نمایشگاه هایی که تاکنون برگزار شده تابلو بر دیوار آویخته نمی شوند.

وی عنوان کرد: در این نماشیگاه آثار بصورت شبیه سازی گودال قتلگاه، و بطور کلی صحنه عاشورا بر روی زمین قرار دارند.

توسلی با اشاره به 22 سال کار هنری خود ادامه داد: آثار خلق شده در این مدت در زمینه های مذهبی بود و تا کنون بیش از 20 نمایشگاه داخلی و خارجی از این آثار برپا شده است.