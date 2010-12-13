  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

همزمان با ایام سوگواری؛

نمایشگاه "موج خون" در مشهد گشایش یافت

نمایشگاه "موج خون" در مشهد گشایش یافت

مشهد - خبرنگار مهر: نمایشگاه محرم "موج خون" امروز دوشنبه در نگارخانه رضوان مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خالق آثار این نمایشگاه صبح دوشنبه در افتتاح نمایشگاه به خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 100 اثر نقاشی خط و همچنین آثار چیدمانی در این نمایشگاه ارائه شده است.

محسن توسلی با بیان اینکه این نمایشگاه 22 آذر تا دوم بخهمن برای بازدید عموم دایر است گفت: در نمایشگاه "موج خون" بر خلاف سایر نمایشگاه هایی که تاکنون برگزار شده تابلو بر دیوار آویخته نمی شوند.

وی عنوان کرد: در این نماشیگاه آثار بصورت شبیه سازی گودال قتلگاه، و بطور کلی صحنه عاشورا بر روی زمین قرار دارند.

توسلی با اشاره به 22 سال کار هنری خود ادامه داد: آثار خلق شده در این مدت در زمینه های مذهبی بود و تا کنون بیش از 20 نمایشگاه داخلی و خارجی از این آثار برپا شده است.

کد مطلب 1209553

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها