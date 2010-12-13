به گزارش خبرنگار مهر، تلاش فدراسیون دوچرخه سواری برای اعزام ملی پوشان پیست ایران به مرحله دوم جام جهانی در کشور کلمبیا به نتیجه نرسید تا این تیم این مرحله از رقابتها را از دست بدهد.

زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: پیش از این تلاش کردیم تا تیم از طریق مسیر آلمان راهی این کشور شود اما روادید ترانزیت از طرف این کشور صادر نشد تا ما فرصت را از دست بدهیم.

وی افزود: البته مسیرهای دیگری هم برای سفر به کلمبیا بود. از طریق اسپانیا ویزا مهیا می شد اما بلیط سفر نبود. از طریق مسیر مسکو هم زمان پروازها به شکلی بود که رکابزنان بیش از یک روز در فرودگاه مسکو توقف داشتند و این مسئله باعث می شد تا تیم به موقع به مسابقات نرسد.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری افزود: امیدوارم در این مرحله از مسابقات جام جهانی کشورهای آسیایی کمتری حاضر شوند تا بتوانیم امتیازات قبلی را حفظ کنیم. هم اکنون بهنام خسروشاهی و تیم تعقیبی ایران در رده دوم آسیا هستند.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بخش پیست برای کسب امتیازات لازم جهت حضور در رقابتهای المپیک 2012 لندن باید در چهار جام جهانی(استرالیا، کلمبیا، چین، انگلیس) و رقابتهای قهرمانی آسیا(تایلند) و قهرمانی جهان(هلند) امتیاز کسب کند. دو تیم اول تیم اسپرینت و تعقیبی و چهار رکابزنان برتر امنیوم در آسیا جواز حضور در المپیک را بدست می آورند.