تنها 2500 میلیارد ریال برای راه ‌آهن تهران - شمال اختصاص یافت

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور رفع این مشکل و تأمین مالی پروژه ‌ها باید بخش خصوصی به عنوان یک عامل مهم به حساب آید و با واگذاری واقعی کار به این بخش این مشکل را رفع کرد.

وی با اشاره به اینکه با ایجاد صندوق توسعه ملی می‌ توان منابع لازم برای سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی مهیا کرد، اظهارداشت: حضور پررنگ بخش خصوصی می‌ تواند بسیاری از این مشکلات را رفع کند که برای اجرای آن باید حرکت در مسیر قانون و چارچوب اصل 44 را آغاز کرد.

نماینده لنگرود خاطر نشان کرد: همزمان با اجرای این اصل باید حمایت، هدایت دولت صورت گیرد زیرا بخش خصوصی که می‌‌خواهد وارد میدان شود بی‌ شک نیاز به تأمین منابع دارد که آن هم بدون کمک دولت میسر نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص واگذاری ‌های صورت گرفته در خصوص اجرای اصل 44 نیز اظهارداشت: این اقدام در نوع خود بسیار خوب و عالی بوده است.

وی در ادامه به واگذاری شرکت راه ‌آهن اشاره کرد و گفت: با توجه به اهداف سند چشم‌ انداز 20 ساله که ‌باید ایران دارای 24 هزار کیلومتر راه ‌آهن داشته باشد این واگذاری ‌ها کمک موثری در اجرایی شدن این اهداف خواهد داشت.

لاهوتی تصریح کرد: برای رسیدن به این مسئله باید سالانه در حدود هزار کیلومتر راه آهن در کشور ساخته شود و با توجه به منابع محدودی که دولت دارد برای رسیدن به اهداف باید بخش خصوصی وارد عمل کند.

وی اظهار داشت: براساس قانون پنجم توسعه در پایان برنامه ‌باید عمر لکوموتیو به 10 سال و عمر واگنها به 18 سال برسد اما در حال حاضر سن لکومتیوها در ایران بالاتر از این حد است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تداوم این وضعیت احتمال ایجاد حادثه را بالا می ‌برد، گفت: بهترین راهکار برای رفع این معضلات واگذاری شرکتها به بخش خصوصی است و شرکت راه ‌آهن در این زمینه توانسته یکی از زیرمجموعه ‌های خود تحت عنوان " شرکت ابنیه راه‌ آهن " را با هشت هزار پرسنل واگذار کند که این اقدام یک حرکت قابل توجه است.

وی افزود: در حال حاضر این شرکت با مدیریت بخش خصوصی به خوبی اداره می ‌شود که نشان می ‌دهد اهداف در این زمینه به خوبی محقق شده است.

لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه دولت باید پس از واگذاری به حمایت، هدایت و نظارت خود درخصوص این شرکتها ادامه دهد، یادآورشد: دولت باید این سه وظیفه را به خوبی دنبال کند و نه تنها در بخش راه ‌آهن بلکه در زمینه احداث آزاد راه نیز از حضور بخش خصوصی کمک بگیرد.