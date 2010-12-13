بیماری قلبی اولین قاتل مردم همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، افزایش استرس و کم تحرکی افراد باعث پایین آمدن سن ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی شده به نوعی که در گروه سنی کمتر از 50 سال شاهد افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی هستیم.

بر اساس آمار منتشر شده، بیماریهای قلبی و عروقی باعث 10 درصد کل مرگ و میرها در سال 1910 و 50 درصد کل مرگ و میرها درسال دو هزار شد که با این روند به طور قطع این بیماری عامل 75 درصد مرگ و میرهای جهان درسال 2020 میلادی خواهد بود.

بیماریهای قلبی از شایعترین علل مرگ و از کارافتادگی ها در سراسر دنیاست و این بیماریها در دو دسته بیماریهای مادرزادی و بیماری های اکتسابی تقسیم بندی می شود.

این بیماری در دنیا رو به افزایش است و بیشتر در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و از هر دو مرگ، یکی به دلیل بیماری های قلبی است.

بیماریهای قلبی شایع ترین علت مرگ درهمدان

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان در خصوص وضعیت این بیماری در همدان گفت: بیماریهای قلبی و عروقی شایع ترین علت مرگ و میر در استان همدان است.

حسین عرفانی افزود: پس از بیماریهای قلبی و عروقی، سوانح و حوادث، سرطانها و بیماریهای تنفسی به ترتیب شایع ترین علل مرگ و میر در استان همدان است.

وی با بیان اینکه محور توسعه هر کشوری سلامت اندیشی است و رعایت بهداشت راهکار رسیدن به سلامتی در جامعه است، گفت: بیماری قلبی پنجمین عامل از کارافتادگی و ناتوانی قلبی و عروقی در جهان محسوب می ‌شود.

عرفانی با اشاره به شیوع عوامل خطرساز و هزینه‌های ناشی از درمان در محیط کار خاطرنشان کرد: کاهش عوامل خطر و تغییر شیوه زندگی باید در اولویتهای مرکز بهداشت قرار گیرد تا بتوان گامی مؤثر در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و عوارض ناتوان کننده آن برداشت.

فست فودها جایگزین غذاهای سنتی شده اند

وی گفت: تغذیه مناسب یکی از راهکارهای سلامت جسمی است که امروز مصرف غذاهای فست فود جایگزین غذاهای سنتی شده‌ است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان ادامه داد: افزایش میزان آگاهی جامعه، برقراری و تقویت سیستم پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی، کاهش میزان استعمال دخانیات و بهبود الگوی تغذیه ‌ای عموم مردم از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی است.

همدان مجری طرح کنترل بیماری قلبی عروقی

حسین عرفانی خاطرنشان کرد: استان همدان به همراه هفت استان کشور مجری طرح کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی معرفی شده ‌اند که این امر باید در همدان به صورت پایلوت انجام شود.

عرفانی در خصوص مقایسه نرخ ابتلای زنان و مردان به بیماریهای قلبی و عروقی در استان همدان افزود: زنان کمتر از 50 سال، کمتر از مردان هم سن خود، دچار بیماریهای قلبی و عروقی می شوند چرا که هورمون های زنانه قبل از دوران یائسگی حالت محافظتی و پیشگیرانه در مقابل بیماری های قلبی دارد ولی پس از سن 50 سال، شیوع این بیماری ها در زنان و مردان یکسان است.

وی خاطرنشان کرد: زندگی شهر نشینی و گرایش افراد به مصرف فست فود ها و دوری آنها از غذاهای سنتی ایرانی و افزایش استرس و کم تحرکی افراد باعث پایین آمدن سن ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی شده است.

37 درصد همدانی ها فعالیت بدنی کافی ندارند

عرفانی ادامه داد: در بررسی نظام مراقبت دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 88 در این استان، حدود 88 درصد افراد کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات در روز مصرف می کنند و 37 درصد در زندگی روزانه از تحرک و فعالیت بدنی کافی برخوردار نبودند که 49 درصد این افراد کم تحرک خانم ها و 25 درصد آنان آقایان هستند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان استعمال دخانیات، چاقی و اضافه وزن، مصرف روزانه کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات، فشار خون بالا و کم تحرکی را از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ابتلا به بیماری های قلبی عروقی دانست.

وی عوامل خطرزا در ایجاد این بیماری ها را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول، عوامل خطر غیر قابل تعدیل نامیده می شوند که سن بالا، مرد بودن و عوامل وراثتی از این نوع هستند.

عرفانی اضافه کرد: دسته دوم عوامل خطر رفتاری هستند که باید بیشترین انرژی را برای از بین بردن اینگونه خطرها هزینه کرد و شامل مصرف کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات در روز، بی تحرکی، رژیم غذایی، استعمال دخانیات، چاقی و اضافه وزن است.

وی فشار خون بالا، دیابت و چربی خون را از موارد سومین دسته که عوامل فیزیولوژیک نام دارند، عنوان کرد و گفت: افراد مبتلا به این بیماریها بیشتر در معرض بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند.

تنها چهار درصد همدانی ها عوامل خطر در بیماریهای قلبی را دارا نیستند

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان اضافه کرد: سال 88 بر اساس بررسی های انجام شده در استان همدان، 96 درصد افراد حداقل یکی از این عوامل و تقریبا 25 درصد افراد در گروه های سنی 15 تا 65 سال، حداقل سه عامل از عوامل مطرح شده را دارا بوده اند و تنها کمتر از چهار درصد افراد، عوامل خطر رفتاری در بیماری های قلبی و عروقی را دارا نبوده اند.

یک کارشناس تغذیه نیز در خصوص روش های پیشگیری از بیماریهای قلبی گفت: استفاده کم از نمک و روغن، کنترل فشارخون، چربی خون، قندخون، وزن ، ورزش، عدم استعمال دخانیات، پرهیز از استرس، کنترل چاقی و افزایش مصرف ماهی، میوه و سبزیجات می تواند علاوه بر کاهش هزینه های درمان، از میزان مرگ و میرها نیز بکاهند.

چاقی بیماری قلبی را تشدید می کند

محمد حسن زاده تاکید کرد: چاقی چه مستقیم و چه غیرمستقیم منجر به افزایش و شدت بیماری قلبی و عروقی و بسیاری از بیماری های دیگر می شود و به ازای هر 20 درصد اضافه وزن خطر بیماری های قلبی دو برابر افزایش می یابد.

حسن زاده گفت: 35 درصد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و صنعتی از فشارخون بالا که یک فاکتور مهم در حوادث عروق قلب است رنج می برند و 25 درصد آنها از بیماری خود بی اطلاع هستند و 50 درصد مبتلایان هرگز درمان صحیح نشده اند.

وی عنوان کرد: مهمترین راه های درمانی فشارخون، فعالیت منظم، رژیم صحیح غذایی، حذف دخانیات، کاهش استرس و تعادل وزن و در کنار آن درمان دارویی مناسب است.

حسن زاده تاکید کرد: بالا بودن کلسترول خون خطر را حدود دو تا سه برابر افزایش می دهد.

متخصص قلب و عروق نیز در این زمینه گفت: متاسفانه سن ابتلا به این بیماری در جهان کاهش یافته است.

30 دقیقه پیاده روی در روز مرگ ناشی از بیماری قلبی را 20 درصد کاهش می دهد

عباس عبادی افزود: یک چهارم مبتلایان به سکته قلبی را افراد کمتر از 50 سال تشکیل می دهند در حالیکه می توان با 30 دقیقه پیاده روی در روز احتمال مرگ زودرس ناشی از این بیماریها را به میزان 20 درصد کاهش داد.

وی به والدین توصیه کرد که عادت به تغذیه مناسب و ورزش مداوم باید از دوران کودکی به فرزندان آموزش داده شود.

عبادی گفت: والدین باید بدانند برای کودکان و نوجوانان به جای خوراکیهای چرب و شور مانند پفک و چیپس می توانند از میوه، انجیر خشک، برگه هلو یا زردآلو، گردو، پسته و بادام زمینی استفاده کنند.

از طرفی تحقیقات پژوهشگران نشان داده است افرادی که در ساعات کاری طولانی و بیش از یک شیفت کاری مشغول بکار هستند بیشتر در معرض خطر ابتلای به بیماری های قلبی قرار دارند.

یکی دیگر از متخصصان بیماری های قلب و عروق نیز گفت: افرادی که در شیفتهای شبانه کار می کنند و آنهایی که به صورت دو یا سه شیفت کار می کنند به علت تامین نشدن خواب مورد نیاز بدن و استرس ناشی از کار و کم خوابی، بیشتر در معرض ابتلا به بیماریهای قلبی قرار دارند.

محمد تقوایی افزود: میزان ساعت کار افراد باید بیشتر از هشت ساعت نباشد که این میزان در مورد مشاغل سخت و پر استرس باید به شش ساعت کاهش داده شود.

وی با بیان اینکه میزان ساعات کاری افراد مشغول در مشاغل سخت باید کمتر از هشت ساعت باشد، گفت: این دسته از افراد از جمله کارکنان بخش های اورژانس بیمارستان ها یا کارکنان آتش نشانی و سایر کارکنان مشاغل سخت حداکثر شش ساعت در روز را باید کار کنند.

این متخصص قلب با تاکید بر جدی گرفتن علایم بیماری های قلبی اظهار داشت: تمام مردان بالای 35 سال و زنان بالای 45سال باید هرگونه درد در ناحیه زیر فک تا بالای شکم را جدی بگیرند و برای اطمینان از سلامت قلب به پزشک مراجعه کنند.

احساس درد در قفسه سینه می تواند علامت ناراحتی قلبی باشد

وی اضافه کرد: احساس درد و سوزش و سنگینی در قفسه سینه به خصوص به هنگام بالا رفتن از سربالایی و پله می تواند علامت ناراحتی قلبی باشد و باید جدی گرفته شود.

تقوایی گفت: با اصول تغذیه صحیح، خودداری از دخانیات، ورزش و تحرک، استراحت و خواب کافی و کم کردن استرس تا حد زیادی می توان از بروز ناراحتی های قلبی پیشگیری کرد.

با این تفاسیر برای پیشگیری از بیماری قلبی، نیروی باید از همین امروز شروع کرد.

با شناخت عوامل خطری که سلامت افراد را تهدید می کند و ایجاد تغییر مطلوب در آنها نظیر تغییر در رژیم غذایی، افزایش فعالیت فیزیکی و اصلاح سایر عادات روزانه می توان تا حد زیادی خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش داد.

و حتی اگر شخصی بیماری قلبی دارد، می تواند گامهایی در جهت کاهش شدت آن بردارد، پس از امروز برای حفظ سلامتی قلب خود اقدام کنید و این عبارت را شعار خود قرار دهید "برای درمان بیماری قلبی از همین امروز شروع کنید، فردا دیر است".