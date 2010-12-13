توازن میان خودخواهی و دیگرخواهی مهمترین مسئله امروز است

دکتر راجر کریسپ در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی چه بوده به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای هر کس می‌توان دلایل متفاوتی را برشمرد و گاهی یک اتفاق و یا مطالعه یک کتاب عامل و انگیزه ورود به یک رشته و حوزه می‌شود، گفت: بنده با مطالعه کتابی از جان استوارت میل با عنوان "درباره آزادی" در سال 1982 به طور جدی به فلسفه علاقمند شدم.

مؤلف "دیدگاه هیوم درباره فضیلت" در ادامه گفت: مطالعه کتاب "درباره آزادی" سؤالات زیادی را برای بنده به وجود آورد و بر آن شدم تا مباحث طرح شده در کتاب را به طور عمیق واکاوی کنم.

وی افزود: پرداختن به این موضوع که چگونه میل آن مباحث را مطرح کرده و پیشینه و بستری که او بر پایه آن به طرح چنین ایده‌هایی پرداخته جالب توجه بود. به عبارت دیگر میل در خلاً عمل نکرده و پیش از او زمینه فکری و پیشرفتی در مورد مباحث ارائه شده در کتاب "درباره آزادی" قابل مشاهده هستند.

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد تصریح کرد: اینها پرسشهایی بود که برایم جالب توجه بودند و از آنجایی که نتوانستم به آنها پاسخی در خور توجه و اقناع کننده بدهم به فلسفه رو آوردم.

کریسپ در مورد مهمترین پرسش خود در فلسفه خاطر نشان کرد: مهمترین پرسش برای بنده در فلسفه که جذابیت خاصی برایم دارد پرسشی سقراطی است: چگونه یک شخص باید زندگی کند؟

مؤلف "مطلوبیت و اخلاق" با اشاره به اینکه اگر بخواهم این پرسش را به طور دقیق‌تر و مشخص‌تر بیان کنم باید گفت که چگونه یک شخص باید رفتار کند، افزود: به نظر می‌رسد مهمترین موضوعی که دنیای امروز با آن مواجه است چگونگی ایجاد موازنه میان رفاه فردی و رفاه دیگران است.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در پایان گفت: به عبارت دیگر موازنه میان وزن نسبی رفاه شخصی از یک سو و رفاه سایر افراد از سوی دیگر مهمترین موضوعی است که دنیای کنونی با آن مواجه است.