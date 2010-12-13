خشم آمریکا از روابط سوئیس با ایران/ نگاه خاص برن به برنامه هسته ای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا نشان می دهد که دیپلمات های این کشور نگران بودند اقدامات یکجانبه سوئیس در گفتگوهای هسته ای با ایران حامل "پیامی نادرست" باشد و از فشارهای بین المللی علیه این کشور بکاهد.

ویکی لیکس فاش کرد که "پتر کونوی" سفیر آمریکا در برن در سال 2008 نگرانی خود را از تلاشهای "میشلین کالمی ری" وزیر خارجه سوئیس برای میانجیگری در برنامه هسته ای ایران اعلام کرده بود.

اسناد منتشر شده سایت ویکی لیکس نشان می دهد که وزارت خارجه سوئیس برنامه های خود را در قبال برنامه هسته ای ایران دنبال می کرد و مقامات آمریکایی نگران بودند که این اقدامات حامل پیامی اشتباه باشد و آن این باشد که سوئیس اقدامات خود را به نمایندگی ایالات متحده در این کشور انجام می دهد.



دیپلمات های آمریکایی ادعا کردند: برنامه های سوئیس در قبال ایران و همچنین سفر کالمی ری به تهران در مارس 2008 برای حفظ قرارداد گاز طبیعی برای شرکت سوئیسی "ای جی ال" به دلایلی باعث شد تا ایرانی ها تصور کنند می توانند در برابر فشارهای بین المللی در قبال برنامه هسته ای خود مقاومت کنند.

این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه سوئیس در این باره اظهار نظری نکرد.

این گزارش چند روز پس از آنکه سوئیس میزبانی دور سوم مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 را در ژنو برعهده گرفت، منتشر شد.

یادآور می شود که ویکی لیکس در اسناد جدیدی که در 250 هزار صفحه منتشر کرده، یک سری از مسائل محرمانه از جمله جاسوسی آمریکا از سازمان ملل تا مسائل جنگ افغانستان را شامل می شود. این سایت این اسناد را از تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان بدست آورده است.