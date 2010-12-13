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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

کشاورزان گلستانی تاریخ کشت را از دست ندهند

کشاورزان گلستانی تاریخ کشت را از دست ندهند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: کشاورزان برای آنکه تاریخ کشت را که از عوامل مهم در تولید است از دست ندهند، نسبت به کشت محصولات خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین محمدی صبح دوشنبه در جلسه کمیته هواشناسی استان، به کشاورزان توصیه کردبا توجه به حداقل عملیات خاکورزی و مدیریت مزرعه بعد از کشت و همچنین توصیه های آبیاری نسبت به کشت محصولات خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: عواملی که در تولید محصولات تاثیرگذار هستند شامل، اهمیت تاریخ کاشت محصول، تهیه مطلوب بستر بذر،  آبیاری مزارع  و مدیریت مزرعه با استفاده از توصیه های فنی کارشناسان است.

در این جلسه پیشنهاد شد، کشاورزان و زارعان با مشورت کارشناسان و مروجان مراکز خدمات، ناظران مزارع و کلینیک های گیاهپزشکی باتوجه به پیش بینی وضعیت جوی نسبت به کشت انتظاری (قبل از شروع بارش که برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه) پیش بینی شده است با توجه به حداقل عملیات خاکورزی و مدیریت مزرعه بعد از کشت و همچنین توصیه های آبیاری نسبت به کشت محصولات خود اقدام کنند.

گفتنی است که گندم بعنوان عمده ترین تامین کننده کالری و پروتئین مورد نیاز مردم کشور است بطوریکه 75 درصد پروتئین مصرفی و 65 درصد کالری دریافتی روزانه هر فرد از نان تامین می شود.

انعقاد قرارداد کشت گندم در سطح 412 هزار و 191 هکتار بوده که از این مقدار 189 هزار و 629 هکتار گندم آبی و 222 هزار و 562 هکتار مربوط به گندم دیم است.
 

کد مطلب 1209590

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