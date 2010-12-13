حریف سپاهان برد و صدرنشین ماند/ شکست سنگین العین

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات از یکشنبه شب با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های اتحاد کلبا، دبی و الجزیره مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

تیم الجزیره که در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الهلال عربستان، الغرافه قطر و سپاهان ایران همگروه است، شب گذشته در چارچوب هفته نهم لیگ برتر امارات به مصاف الشباب رفت و موفق شد این تیم را در ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی با نتیجه 2 بر صفر از پیش رو بردارد.

برای الجزیره در این بازی ابراهیم دیاکیه در دقایق 45 و 2+90 گلزنی کرد و موجبات تداوم صدرنشینی تیمش را در لیگ برتر امارات فراهم آورد. الجزیره هم اکنون صدرنشین 23 امتیازی لیگ برتر امارات است. این تیم در حالی مقابل الشباب به برتری رسید که از دقیقه 61 به دنبال اخراج تونی 10 نفره به بازی ادامه می‌داد.

دیشب همچنین تیم العین در ورزشگاه طحنون بن محمد به مصاف اتحاد کلباء رفت و مقابل میهمان قعرنشین خود تن به شکست 4 بریک داد. برای اتحاد کلباء در این بازی خارج از خانه گریگوری دوفرنسیس (27 و 88) و سالم جاسم (55 و 76) گلزنی کردند و تک گل تیم العین نیز توسط فارس جمعه در دقیقه چهار به ثمر رسید.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* العین یک - اتحاد کلباء 4

* دبی 2 - الوصل یک

* الشباب صفر - الجزیره 2

- هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز و امشب با برگزاری سه دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* النصر - الظفره

* الشارجه - بن یاس

- جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- الجزیره 23 امتیاز

2- بن یاس 18 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- الوصل 16 امتیاز

4- الوحده 15 امتیاز (یک بازی کمتر)

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10- الظفره 7 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- دبی 6 امتیاز

12- اتحاد کلبا 4 امتیاز