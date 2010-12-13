هیئت مدیره جدید معتدل و مقتدر باشد

محمد درمنش درباره مجمع عمومی خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: برای بررسی عملکرد افراد در امور صنفی باید به کارنامه آنها را در دو بخش حقیقی و حقوقی توجه کرد، از منظر حقیقی از تلاش مدیر عامل خانه سینما در دوره قبل و هیئت مدیره آن تشکر می‌کنیم اما می‌توانیم به عملکرد آنها به عنوان شخصیت‌های حقوقی انتقاد داشته باشیم.

کارگردان فیلم سینمایی "ماهوش" ادامه داد: در ارزیابی عملکرد هیئت مدیره خانه سینما در دوره قبل نباید بی‌رحمانه تنها نقاط ضعف را برجسته کرد و به انتقاد پرداخت. نقد درست و منصفانه می‌تواند چراغ راه گروه بعدی باشد که می‌توانند خانه سینما را به نهادی قدرتمند و مستقل تبدیل کنند.

وی افزود: من گزارش عملکرد خانه سینما در دو سال گذشته را خواندم و می‌توانم با توجه به آن گزارش و عملکردی که هیئت مدیره و مدیر عامل خانه سینما در این سال‌ها داشته باشم نکاتی را مطرح کنم، هیت مدیره در سه بخش مهم که از وظایف خانه سینما بوده عملکرد ضعیفی داشته است.



درمنش گفت: خانه سینما در مراکز حساس تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای سینما کرسی ندارد، شورای پروانه ساخت یکی از این مراکز است. پس خانه سینما به عنوان یک نهاد مهم صنفی نتوانسته جایگاه خود را در سیاست‌گذاری‌ها اثبات و تعریف کند. بخش بعدی مسائل اقتصادی و اعتباری است.

کارگردان فیلم سینمایی "معبد جان" با اشاره به وابستگی خانه سینما گفت: این که در شعار از استقلال خانه سینما صحبت شود اما عملکرد و رفتار هیئت مدیره و مدیر عامل به نحوی باشد که خانه سینما استقلال اقتصادی نداشته باشد درست نیست. خانه سینما نباید به هیچ نهاد دولتی وابسته باشد و یکی از بزرگترین اهداف مدیرعامل و هیئت مدیره بعدی باید تامین این استقلال باشد.

وی ادامه داد: بخش دیگری از ضعف‌های کارنامه هیئت مدیره فعلی خانه سینما ناتوانی در برقراری ارتباط با صنوف مختلف و حل مشکلات و اختلافات آنها بوده است. مدیر عامل و هیئت مدیره باید بتواند در جایگاه قیم و داور بی‌طرف مشکلات صنوف را حل و فصل کند.

این نویسنده و کارگردان گفت: هیئت مدیره بعدی خانه سینما باید به دنبال حل این مشکلات و نواقص باشد و استقلال و جایگاه خانه سینما به عنوان نهادی صنفی را حفظ و از آن حراست کند. تفکر و سلیقه هیئت مدیره فعلی خانه سینما را در این موقعیت بحرانی قرار داده و این نهاد را منزوی کرده است. گروهی معتدل، خوشفکر و صاحب اندیشه باید در هیئت مدیره جدید قرار بگیرند تا خانه سینما به نهادی مقتدر و معتدل تبدیل شود.

وی افزود: هیئت مدیره و مدیر عامل جدید خانه سینما در صورت اقتدار و اعتدال می‌توانند موقعیت و جایگاه این نهاد صنفی را در سیاست‌گذاری‌های سینمایی و فرهنگی بازتعریف کنند، مطالبات سینماگران از دولت را دنبال کنند و به منافع گروهی بیش از تلاش‌های فردی فکر کنند. نمی‌توان با جار و جنجال این مشکلات را حل کرد و باید راهکارهایی معقول و منطقی برای آنها در نظر گرفت.