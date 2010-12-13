رویا پورمناف مدیر نشر جادوی قلم درباره دو کتابی که به زودی توسط این انتشارات به چاپ می‌رسد به خبرنگار مهر گفت: "همه چیز با تو آغاز می‌شود" اثری روانشناسانه و "رازهایی برای سلامتی و بهتر زیستن" اثری در زمینه روش‌های بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعت برای سالم زیستن که هر دو آثاری ترجمه‌ای هستند تا هفته آینده منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: "همه چیز با تو آغاز می‌شود" نوشته مومین فک مان روانشناس و نویسنده ترک ساکن آلمان است که در یکی از دانشگاه‌های این کشور هم تدریس می‌کند. از این کتاب که در سال 2007 نوشته شده تاکنون ترجمه‌ای به فارسی منتشر نشده است.

مترجم "تمدن‌های مفقوده" نوشته الیف کرال در توضیح بیشتر این کتاب عنوان کرد: "همه چیز با تو آغاز می‌شود" که اثری 160 صفحه‌ای است در اروپا بیش از 500 هزار نسخه به فروش رفته است و از جمله آثاری است که خواندن آن تاثیر مثبتی روی مخاطب می‌گذارد.

پورمناف که خود به ترجمه "همه چیز با تو آغاز می‌شود" پرداخته است، افزود: کتاب درباره این موضوع است که افراد برای تلاش‌هایشان سقفی در نظر می‌گیرند و وقتی دست از تلاش برمی‌دارند که شاید هنوز برای رسیدن به هدف شرایط مناسب وجود داشته باشد. نویسنده با اشاره به اینکه ما بخش زیادی از ناتوانی‌‌هایمان را از محیط اطراف و تجربه‌های زندگی کسب می‌کنیم اشاره می‌کند که نباید جسارت امتحان را از دست بدهیم.

وی کتاب مورد بحث را از اثری کاربردی دانسته و بیان کرد: فک ‌مان معتقد است که ما اگر برخی باورها و عادت‌های غلطمان را کنار بگذاریم موفقیت‌های جدیدی را به دست خواهیم آورد. او درباره مباحثی که مطرح می‌کند مثال هایی از آزمایش‌های دانشمندان می‌آورد.

مترجم "یک روز" نوشته عایشه کولین در پایان گفت: "رازهایی برای سلامتی و بهتر زیستن" نوشته آچاریا ناتان نویسنده هندی است که با ترجمه نیکوسادات جلالی به زودی توسط نشر جادوی قلم منتشر می‌شود. نویسنده در این کتاب راز سلامت زیستن را در بهره‌مندی از طبیعت و استفاده نکردن از داروهای شیمیایی می داند.