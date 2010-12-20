به گزارش خبرگزاری مهر، در برخی از گرایشهای قدرتمند مدرنیسم فلسفی، سیاسی و زیبایی‌شناسی این اعتقاد راسخ وجود دارد که مدرنیته اساساً نیهیلیستی (پوچ‌انگارانه) است. کتاب "مدرنیسم و نیهیلیسم" که می‌کوشد این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهد، تاریخ انتقادی گسترده‌ای از مفهوم نیهیلیسم را از سرچشمه‌های آغازین آن در گفتمان انقلاب فرانسه تا جایگاه آن در نظریه‌پردازیهای اخیر در پسامدرنیسم ارائه می‌دهد.

نقاط عطف و اصلی در این تاریخ شامل مفهوم‌پردازی نیهیلیسم توسط فعالان سیاسى در اواسط قرن نوزدهم روسیه، نظریات نیچه در دهه هشتاد قرن نوزدهم، آراء آوانگاردهای اروپا در دهه‌های اولیه قرن بیستم و اندیشه‌های انقلابیون محافظه‌کار در آلمان سالهای میان دو جنگ جهانی است.

شین ولر، استاد ادبیات تطبیقی و از همکاران مرکز اروپایی ادبیات مدرن در دانشگاه کنت انگلستان است و از "ذوقی منفی: بکت و نیهیلیسم" (2005)، "بکت، ادبیات و اخلاق" (2006) و "ادبیات، فلسفه، نیهیلیسم" (2008) می توان به عنوان برخی از آثار او نام برد.