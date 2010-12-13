سنگین وزنهای تراکتورسازی جای محصولات وارداتی را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از خط تولید محصولات جدید تراکتورسازی اظهار داشت: با توجه به تقاضا و نیاز بازار داخلی، تولید سه نوع تراکتور سنگین در دستور کار تولید تراکتورسازی ایران قرار دارد.

وی افزود: تراکتورهای دو دیفرانسیل سنگین 130- 150و180 اسب بخار از جمله این تولیدات است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 94 درصد نیاز بازار کشور به انواع تراکتورها، توسط مجموعه تراکتورسازی ایران تامین می شود، گفت: با توجه به اینکه تراکتورسازی در زمینه تولید تراکتورهای سنگین فعالیتی نداشته، شش درصد بازار داخلی نیز مربوط به این نوع تراکتورها است.

ابراهیمی ابراز امیدواری کرد: با تولید تراکتورهای سنگین که بالای 130 اسب بخار توان دارند دیگر نیازی به واردات تراکتور از خارج از کشور نیست و می توانیم در این زمینه شاهد خودکفایی کامل باشیم.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خاطرنشان کرد: ورود تراکتورهای سنگین به بازار زمینه ساز افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کشور می شود.

ابراهیمی در مورد تولیدات فعلی خطوط تولید تراکتورسازی گفت: در حال حاضر 12 نوع تراکتور در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، شامل تراکتورهای MF285 ، MF399 ، ITM 299 ، ITM800 در دو نوع تک و دو دیفرانسیل، ITM240 و سه نوع تراکتور باغی تولید و به بازارهای نیاز داخلی و خارجی عرضه می شود.

وی اظهار داشت: منحنی تقاضا برای تولیدات تراکتورسازی ایران هم در بخش صادرات و هم در فروش داخلی بیشتر به سمت MF285 تک دیفرانسیل سوق دارد.

گفتنی است، گروه تراکتورسازی ایران به عنوان یک شرکت هلدینگ، بزرگترین گروه تراکتورسازی کشور را تشکیل می دهد که نقش تاثیرگذاری در اشتغال زائی و رونق اقتصادی منطقه و کشور ایفا می کند و در حال حاضر دارای 12 شرکت است که هفت شرکت در تبریز و در تراکتورسازی مستقر بوده، دو شرکت در سنندج و ارومیه و سه خط تولید نیز در کشورهای ونزوئلا، اوگاندا و تاجیکستان فعال هستند.