7 هزار هیئت مذهبی در خراسان رضوی ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام اسدالله اسدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ساماندهی بیش از سه هزار و 700 هیئت مذهبی در مشهد و هفت هزار هیئت مذهبی در خراسان رضوی خبر داد.

وی اظهار داشت: این هیئت‌ها با نصب علائم، پرچم‌ها، پوستر و ... شور، هیجان و فضای معنوی خاصی را ویژه ماه محرم و در سطح استان ایجاد کرده و از روزها قبل فضای شهری را آماده رسیدن محرم کرده‌اند.

اسدی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی رؤسای هیئت‌های مذهبی نیز گفت: این مجمع در آستانه ماه محرم با حضور هزار و 500 نفر از رؤسای هیئت‌های مذهبی مشهد در مهدیه برگزار شد که در این مجمع سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی آنها در ماه محرم و صفر برای همگان تشریح و تبیین شد.

وی با پرداختن به اینکه جایگاه مداحان و شاعران مذهبی در عرصه دین بسیار مهم و تاثیرگذار است، گفت: در مشهد حدود 30 مجمع ذاکران وجود دارد که در امور فرهنگی دینی و مدیریت مداحان جوان و نوجوان فعالیت داشته و از ارکان کانون مداحان به شمار می‌آیند.

وی از اعلام اطلاعیه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان رضوی به مناسبت ماه محرم و صفر و ایام عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) خبر دادو با اشاره به مفاد این اطلاعیه اظهار داشت: عاشورا سرود عدالت و آزادگی و نوای دلنشین حق‌خواهی و بصیرت است که نغمه دلنواز آن از پس 1371 سال رنج و محنت شیعه، با آغاز هر محرم گوش منتظران ظهور فرزند آن سرو قامت حق طلبی و آزادگی را می‌نوازد و یاد‌آور می‌شود.

وی گفت: در کوران فتنه‌ها و در میان بازار مکاره مرام‌ها و ادعاهای باطل و دروغین تنها حسینیان اند که با تکیه بر بصیرت الهی و با اعتقاد بر رکن رکین ولایت معصومین (ع) که امروزه در غیاب حضرت صاحب‌الامر (عج) با عنوان ولایت فقیه متجلی است، توانایی تشخیص حق از باطل را دارند و با تک تک نفس‌ها و قطره قطره خونشان برای حفظ آن کمر همت می‌بندند.

دبیر ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی خراسان رضوی ادامه داد: محرم فرصتی است تا محبین اباعبدالله الحسین (ع) با درایت و حسن سلیقه و با بهره‌گیری از بصیرت دینی در سایه سار ولایت بتوانند مراتب عبودیت و تقرب خود به حضرت پروردگار را از طریق عرض ارادت به ساحت شهدای کربلا محک بزنند.

اسدی گفت: در این راستا و در جهت هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم آئینی عزاداری سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی ضمن تشکر از همه امت خداجوی ایران اسلامی به ویژه مراجع عظام تقلید، علماء، مسئولان هیئات مذهبی، اندیشمندان، مبلغان، وعاظ دینی، مداحان، شاعران و همه دست اندرکاران برگزاری مراسم بزرگ عزاداری محرم اطلاعیه‌ای را اعلام کرد.

وی افزود: تشکیل حلقه‌های قرآنی اعم از قرائت، ترجمه، تاریخ نزول و تفسیر قرآن در هیئات مذهبی و شروع جلسات با تلاوت همراه با ترجمه، توجه بیشتر به ادعیه و زیارات و مناجات ماثوره از ائمه طاهرین (ع) به ویژه صحیفه سجادیه به عنوان برنامه اصلی هیئات و هدایت و تشویق هیئات مذهبی به برگزاری مراسم عزاداری با محوریت مساجد بخش‌هایی از مفاد این اطلاعیه است.

اسدی گفت: دقت و ارائه اشعار و متون پر محتوا و مستند توسط مداحان اهل بیت (ع) برای انتقال دقیق پیام‌های واقعه عاشورا، تلاش برای ارتقای کیفی برنامه‌ها از طریق تبین معارف اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاق، احکام، سیره پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) توسط خطبا و تبین مواضع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بصیرت‌افزایی مردمی و توجه دادن خطبا به اوضاع فعلی جهان اسلام وصف آرایی استکبار جهانی در مقابل مسلمان بخشی دیگر از مفاد این اطلاعیه است.

وی با اشاره به تاکید بر اصل مردمی بودن برگزاری مراسم محرم و حضور خودجوش و پرشور مردمی در بروز و ظهور عواطف و احساسات پاک معنوی، اهتمام به بهره‌مندی از حضور روحانیت در هیئات، تلاش در جهت عدم تلاقی برنامه‌های هیئات با اوقات نماز و سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت و توجه ویژه به برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در راستای تجلی حماسه عاشورا، توجه به اطلاعیه‌های نیروهای انتظامی جهت برپایی مطلوب و بهینه مراسم عزاداری با رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از اجرای برنامه‌های شکلی موهن و دور از ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) به عنوان بخشی دیگر از مفاد اطلاعیه ستاد ساماندهی شئون مذهبی خراسان رضوی یاد کرد.

اسدی ادامه داد: بهره گرفتن از پیام‌های عاشورا، سخنان ائمه طاهرین (ع)، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرچم‌ها، کتیبه‌ها، پوسترها همراه با جذابیت‌های هنری، ممنوعیت قمه زنی و استفاده از زنجیر‌های تیغ‌دار و سایر رفتارهایی که خلاف شان عزاداری سالار شهیدان است نیز از دیگر مفاد این اطلاعیه است.