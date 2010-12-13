مشاور مدودف شرکت وی در انتخابات آتی روسیه را محتمل دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی،"آرکادی دوارکوویچ" دستیار و مشاور رئیس جمهوری روسیه گفت که وی احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 شرکت خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: "بر اساس آنچه که من از رئیس جمهوری شنیدم، وی احتمال شرکت در انتخابات را حذف نکرده و تا حدودی به این کار رغبت دارد".



این مقام کرملین گفت: "رئیس جمهوری که بخواهد سال آینده از پست خود کنار برود، طور دیگری عمل می کند. به نظر من هر کسی که به دقت به عملکرد دیمیتری مدودف نگاه کند مسلماً درک خواهد کرد که وی قصد دارد برای دور دوم نیز در این پست باقی بماند و وظایفی که در سال 2008 تعیین نموده را دنبال کند".



بحث ها بر سر انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه و اینکه آیا مدودف در آن شرکت خواهد کرد یا ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی هر روز داغ تر می شود، اما تاکنون خبر رسمی و قطعی در این باره اعلام نشده است.