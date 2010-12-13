اوباما در انتخابات 2012 رقیب دموکرات ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید اکسلرود" در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد: همواره حمایت و پشتیبانی محکمی را از اوباما در بین دموکراتها شاهد بوده ام.

وی افزود: دموکراتها می دانند که اوباما قهرمانانه می جنگد و در جهت پیشرفت کشور فعالیت می کند، دولت وی تا کنون موفقیت های بسیاری داشته است.

مشاور ارشد رئیس جمهور دموکرات آمریکا در امور سیاسی در ادامه افزود: تا زمانی که اقتصاد بهبود یافته و میانگین بیکاری کاهش پیدا کند، شرایط از لحاظ سیاسی باید آرام بماند.

وی تاکید کرد: مسئله ای که بیشتر از همه مرا آزار می دهد این است که برخی از دموکراتها می گویند اگر تلاشها و موفقیتهای بسیاری داشته اید پس چرا مردم آمریکا این موفقیتها را حس نمی کنند؟

انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2012 برگزار می شود.