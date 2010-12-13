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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

دیوید اکسلرود:

اوباما در انتخابات 2012 رقیب دموکرات ندارد

اوباما در انتخابات 2012 رقیب دموکرات ندارد

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد: فکر نمی کنم اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 با چالشی جدی از سوی حزب دموکرات مواجه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید اکسلرود" در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد: همواره حمایت و پشتیبانی محکمی را از اوباما در بین دموکراتها شاهد بوده ام.

وی افزود: دموکراتها می دانند که اوباما قهرمانانه می جنگد و در جهت پیشرفت کشور فعالیت می کند، دولت وی تا کنون موفقیت های بسیاری داشته است.

مشاور ارشد رئیس جمهور دموکرات آمریکا در امور سیاسی در ادامه افزود: تا زمانی که اقتصاد بهبود یافته و میانگین بیکاری کاهش پیدا کند، شرایط از لحاظ سیاسی باید آرام بماند.

وی تاکید کرد: مسئله ای که بیشتر از همه مرا آزار می دهد این است که برخی از دموکراتها می گویند اگر تلاشها و موفقیتهای بسیاری داشته اید پس چرا مردم آمریکا این موفقیتها را حس نمی کنند؟

انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2012 برگزار می شود.

کد مطلب 1209645

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