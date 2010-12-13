"نیچه، روانشناسی و اولین فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیچه از جمله فیلسوفانی است که فهم و درک آرای او سخت و دشوار است. شیوه تفکر نیچه نامتعارف بود. از آرای او تفاسیر گوناگونی صورت گرفته و از میان آثار او مواردی به او نسبت داده شده که مورد مخالفت برخی از نیچه شناسان است.

باوجود این موضوع برخی از آثار او به عنوان معیار و استانداردی در برخی حوزه‌های فلسفه یاد می‌شوند. پیپین از جمله اندیشمندان و نیچه شناسانی است که تفسیرها و قرائتهای سنتی صورت گرفته از نیچه را مورد نقد قرار می‌دهد.

کار مهم پیپین بررسی نسبت آرای نیچه با روانشناسی و اهمیت روانشناسی نزد نیچه است. او در سلسله سخنرانی‌ها و درسگفتارهای خود در کالج دو فرانس که منجر به شکل گیری این کتاب شد به بررسی موضوع نیچه و روانشناسی پرداخته است.

کتاب حاضر علاوه بر مقدمه و نتیجه در شش فصل سامان یافته است. روانشناسی بعنوان ملکه علوم، مدرنیته به مثابه معضلی روانشناختی و ایده آل از منظر نیچه فهرست برخی عناوین این کتاب به شمار می‌روند.