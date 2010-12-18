به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سه دگردیسی فردریش نیچه: فیزیولوژی سیاسی در عصر نیهیلیسم" تحلیلی بسیار خلاقانه از آراء و نظریات نیچه ارائه می‌دهد که سرشار از بینشهایی نو در رابطه با جنبه‌های گوناگون فلسفه این فیلسوف آلمانی است و بر آن است تا مفهوم فیزیولوژی سیاسی را در اندیشه نیچه مورد بحث و بررسی قرار داده و بر شکاف میان مکاتب تفسیری انگلیسی-آمریکایی، آلمانی و فرانسوی پل بزند.

مؤلف در این کتاب به ایده اصلی نیچه یعنی اندیشه بازگشت ابدی می‌پردازد و با ارائه تفسیری جدید از آن به‌مثابه سنگ‌بنای هستی‌شناسی سیاسی وی سخن می‌گوید. ملامفی به نحو متقاعدکننده‌ای استدلال می‌کند که آری‌گویی نیچه به زندگی نیازمند چشم‌اندازی سیاسی برای نوع بشر است.

آثار فردریش ویلهلم نیچه (1900 - 1844)، فیلسوف بزرگ آلمانی، در زمان حیاتش و پس از آن، تأثیر زیادی بر جنبشهای فلسفی، ادبی، فرهنگی و سیاسی قرن بیستم گذاشت. نیچه، شوریده سری است که در شوریدگی و آفرینشگری بی‌مانند است.

وی بیش از آن که به تولید اندیشه بپردازد، در پی آن بود که اندیشیدن را مورد توجه قرار دهد. از این رو اگر فلسفه از نگاه نیچه تعریف شود، چیزی جز آفرینش ارزشهای نو نخواهد بود. سؤالات بنیادین وی درباره بنیان ارزشها و اخلاق همچنان مورد توجه بسیار است و نوشته‌های او که نیچه خود آنها را گزین‌گویه می‌نامد، در نهایت ژرفی و ایجاز، آمیخته با افکاری بدیع و انقلابی‌اند.