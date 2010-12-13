مجلس باید ساز و کار تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت را فراهم کند

حسین حجت السلام حسین اسلامی، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، با اشاره به بیانات رهبری در تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با تاکید بر اینکه مجلس باید سازو کارهای قانونی این موضوع را در کشور فراهم کند، گفت: به این منظور دولت باید لایحه ای را برای تدوین این الگو فراهم کند و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید برای تدوین ااین الگو و فراهم شدن زمینه های آن تلاش کنند، افزود: با توجه به سابقه تاریخی سرزمین ایران و همچنین تاریخ اسلام باید الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت نیز بر این پایه تهیه و تدوین شود.

اسلامی افزود: در تدوین این الگو باید ارزیابی شود که تاکنون تا چه میزان برپایه ارزش های اسلامی و ایرانی در کشور حرکت کرده ایم و تا چه اندازه این شاخص ها باید پر رنگ شوند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: در تدوین این الگو باید به حوزه های علم و دانش و تاثیر پذیری از اموزه های دینی در این حوزه ها بیش از پیش توجه شود.

وی همچنین تاکید کرد: الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با نگاه به اصول دینی و اسلامی باید شاخص های مناسبی را در زمینه آداب اجتماعی معرفی کند.