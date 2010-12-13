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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

اسلامی در گفتگو با مهر:

مجلس باید ساز و کار تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت را فراهم کند

مجلس باید ساز و کار تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت را فراهم کند

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید ساز و کار مناسب برای تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت را در حوزه قانونگذاری فراهم کند.

حسین حجت السلام حسین اسلامی، نائب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر، با اشاره به بیانات رهبری در تدوین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با تاکید بر اینکه مجلس باید سازو کارهای قانونی این موضوع را در کشور فراهم کند، گفت: به این منظور دولت باید لایحه ای را برای تدوین این الگو فراهم کند و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید برای تدوین ااین الگو و فراهم شدن زمینه های آن تلاش کنند، افزود: با توجه به سابقه تاریخی سرزمین ایران و همچنین تاریخ اسلام باید الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت نیز بر این پایه تهیه و تدوین شود.

اسلامی افزود: در تدوین این الگو باید ارزیابی شود که تاکنون تا چه میزان برپایه ارزش های اسلامی و ایرانی در کشور حرکت کرده ایم و تا چه اندازه این شاخص ها باید پر رنگ شوند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: در تدوین این الگو باید به حوزه های علم و دانش و تاثیر پذیری از اموزه های دینی در این حوزه ها بیش از پیش توجه شود.

وی همچنین تاکید کرد: الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت با نگاه به اصول دینی و اسلامی باید شاخص های مناسبی را در زمینه آداب اجتماعی معرفی کند.

کد مطلب 1209657

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