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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

نوبخت به مهر خبر داد:

"کلاغ" راهی چشمه شد

"کلاغ" راهی چشمه شد

مجموعه داستان "کلاغ" نوشته فرشته نوبخت برای چاپ تحویل نشر چشمه شد.

این داستان‌نویس درباره تازه‌ترین کتابش به خبرنگار مهر گفت: عنوان این مجموعه داستان "کلاغ" است و شامل حدود 12 داستان کوتاه است که محور اصلی آنها مسئله عشق و شکل آن در زندگی مدرن است. قهرمان همه داستان‌ها نیز زنان هستند.

وی افزود: تم اصلی این مجموعه مسائل و مشکلات زنان است اما این بار برخلاف مجموعه‌های قبلی، فضای داستان‌ها ذهنی نیست و سعی کرده‌ام با حالتی قصه‌گونه آنها را به فضای واقعی نزدیک کنم. البته فضای بعضی از این قصه‌ها همچنان وهم‌آلود و فلسفی است.

نوبخت اضافه کرد: نام "کلاغ" هم بر اساس درونمایه کلی داستان‌ها برای این مجموعه انتخاب شده است چرا که این پرنده نماد رمز و اسرارآمیزی بوده است.

به گفته این روزنامه‌نگار و منتقد ادبی کتاب 150 صفحه‌ای "کلاغ" برای چاپ تحویل نشر چشمه شده است و مراحل صفحه‌بندی آن هم انجام شده است.

وی همچنین از فروش همه نسخه‌های مجموعه داستان قبلی‌اش "مرغ عشق‌های همسایه روبه‌رویی" خبر داد و ابراز امیدواری کرد به زودی چاپ دوم این مجموعه به بازار بیاید.
 
 

کد مطلب 1209659

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