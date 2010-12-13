"کلاغ" راهی چشمه شد

این داستاننویس درباره تازهترین کتابش به خبرنگار مهر گفت: عنوان این مجموعه داستان "کلاغ" است و شامل حدود 12 داستان کوتاه است که محور اصلی آنها مسئله عشق و شکل آن در زندگی مدرن است. قهرمان همه داستانها نیز زنان هستند.
وی افزود: تم اصلی این مجموعه مسائل و مشکلات زنان است اما این بار برخلاف مجموعههای قبلی، فضای داستانها ذهنی نیست و سعی کردهام با حالتی قصهگونه آنها را به فضای واقعی نزدیک کنم. البته فضای بعضی از این قصهها همچنان وهمآلود و فلسفی است.
نوبخت اضافه کرد: نام "کلاغ" هم بر اساس درونمایه کلی داستانها برای این مجموعه انتخاب شده است چرا که این پرنده نماد رمز و اسرارآمیزی بوده است.
به گفته این روزنامهنگار و منتقد ادبی کتاب 150 صفحهای "کلاغ" برای چاپ تحویل نشر چشمه شده است و مراحل صفحهبندی آن هم انجام شده است.
وی همچنین از فروش همه نسخههای مجموعه داستان قبلیاش "مرغ عشقهای همسایه روبهرویی" خبر داد و ابراز امیدواری کرد به زودی چاپ دوم این مجموعه به بازار بیاید.
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