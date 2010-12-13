قیام کربلا به دستور خدا و با علم امام(ع) صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی، شامگاه یکشنبه در ادامه سلسله مباحث خود در جمع عزاداران حسینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) به تبیین اهداف قیام امام حسین(ع) پرداخت.



وی ادامه داد: امام حسین(ع) دید انحراف عمیق و کلی در دین پیش آمده است و اگر اقدامی نکند اسلام دچار انحراف و نابودی می‌شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه تصریح کرد: امام حسین(ع) می‌خواست امر به معروف و نهی از منکر کند تا اسلام زنده بماند و اگر چه در آن روز به علت زمان اندک و شرایط آن دوره، مردم زیادی متوجه اهداف این قیام نشدند اما امروز در هر کجا که اهداف واقعه عاشورا به درستی تبیین شود مردم متوجه می شوند که این قیام درست بوده است.



پیامبر(ص) در معرفی ائمه(ع) هیچ گونه کوتاهی نداشتند



آیت الله استادی با بیان اینکه امام حسین(ع) قیام کردند تا اسلام و امامت زنده بماند به تبیین روند انحراف مسلمانان بعد از پیامبر(ص) پرداخت و عنوان کرد: رسول خدا(ص) به دستور خداوند در طول دوران نبوت و پیامبریشان به معرفی حضرت علی(ع) و یازده امام بعد از ایشان پرداخت.



وی افزود: این کاری بود که باید انجام می شد و پیامبر(ص) به دستور خداوند انجام دادند و بر خلاف عقیده برخی افراد، پیامبر(ص) در معرفی ائمه(ع) هیچ گونه کوتاهی نداشتند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: پیامبر(ص) در روایتی متواتر که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند فرمودند: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ...»؛ من دو چیز را در میان شما می‌گذارم که به آن دو تمسک کنید تا سعادتمند شوید و این دو تا قیامت از یکدیگر جدا نمی‌شوند.



وی ادامه داد: در روایت دیگری بیان شده است که حضرت فرمودند «الحق مع علی و علی مع الحق»؛ مردم بدانید حق از علی جدا نمی‌شود و هرجا علی باشد حق است و هر جا حق باشد علی(ع) نیز هست.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیامبر(ص) فرمودند اگر 100 هزار نفر در یک طرف و علی(ع) در طرف دیگر باشد باز هم علی، حق است اظهار داشت: پیامبر(ص) در روایتی دیگر مثل علی(ع) به خود را همانند مثل هارون به موسی(ع) بیان فرموده‌اند.



وی با برشمردن دلایل دیگری در کوتاهی نکردن پیامبر(ص) در معرفی حضرت علی و ائمه(ع) اضافه کرد: در کتب شیعه و اهل سنت بیان شده است که رسول خدا(ص) در پنج نوبت نمازهای یومیه در خانه علی(ع) می ایستاد و آیه تطهیر را تلاوت می کرد همچنین ایشان بعد از سه سال مخفی بودن نبوتشان، آن را به اذن خدا آشکار کردند و حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین معرفی فرمودند.



آیت الله استادی با بیان اینکه بعد از رسول الله(ص) مردم احکام خدا را باید از چه کسانی می‌آموختند ادامه داد: مسلمانان در این راه دچار اشتباه شدند و سراغ کسانی رفتند که راه را بلد نبودند و راه اشتباه را نشان دادند.



ممنوعیت کتابت حدیث برای جلوگیری از معرفی ائمه(ع) بود



وی گفت: آنها علی(ع) را کنار زدند و این کنارزدن موجب شد تا جلوی کتابت حدیث گرفته شود و امامت و ائمه معرفی نشوند.



استاد حوزه علمیه تصریح کرد: در زمان خلافت عثمان، معاویه در شام حکومت می‌کرد و وقتی امام علی(ع) به حکومت ظاهری رسید آزار او به امام شروع شد و معاویه هم بیان فضایل علی(ع) را ممنوع کرد و به جای علی(ع) فضایل دیگران در منابر گفته شد.



وی اضافه کرد: در زمان معاویه دشمنی با امامان شدت یافت و وضعیت به جایی رسید که یزید به حکومت رسید و اینجا بود که امام حسین(ع) فرمودند باید فاتحه اسلام خوانده شود اگر کسی همانند یزید بخواهد بر مسلمین حکومت کند و همین عامل باعث قیام اباعبدالله شد.



آیت الله استادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضایل امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: این دو بزرگوار آنقدر دارای فضایل هستند که حتی اهل تسنن هم در کتب خود به ویژه در کتاب«فضایل الخمسه» بسیاری از این فضایل را برشمرده‌اند.



پیامبر(ص) و ائمه(ع) ندای زیارت کنندگان قبورشان را همانند حیات می شنوند



استاد حوزه علمیه قم همچنین در بخش پایانی سخنانش با اشاره به عقیده وهابیون که انسان های مرده را مرده و همانند کسی می دانند که چیزی نمی فهمند تاکیدکرد: کسانی مانند پیامبر(ص) و ائمه که اشرف مخلوقات عالم هستند صدای انسان دعاکننده و زیارت کننده قبور آنان را می‌فهمند و می‌شنوند و به اذن خدا به رفع حاجات آنها می‌پردازند.



