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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

مهر منتشر کرد:

مواد امتحانی آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مواد امتحانی آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی و شرایط و ضوابط آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۰ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد که در این گزارش مواد امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره اولین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال ۹۰ است که به صورت آزمون کتبی براساس اطلاعات مندرج در جداول مربوطه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

زمانبندی آزمون
شروع زمان ثبت نام از ۳ تا ۱۰ بهمن ماه سال ۸۹ است و آزمون در روز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۰ برگزار می شود. نتایج چند برابر ظرفیت اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۰ اعلام می شود.
شرایط و ضوابط کلی
داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه­ای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا ۳۱ شهریورماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شود. متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامی است.
فارغ التحصیلان رشته­های مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.
داوطلب فقط می­تواند در یک رشته شرکت کند. داوطلبان می­توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه­مندی و اولویت، حداکثر ۱۰ دانشگاه را انتخاب کنند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کنند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاه­های مورد نظر اعلام می شود.
معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه­ای داوطلبان ۲۰ درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. این معدل به صورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.
پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاه‌ها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می­شود. پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.
آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.
آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی ۹ گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است و به زودی نمونه‌ای از سئوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف نام و کد رشته امتحانی مواد امتحانی
۱ محیط زیست، محیط زیست - آلودگی‌های محیط زیست ۱- زبان انگلیسی                                                 
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آلودگی‌های محیط زیست  
۴- بوم‌شناسی مهره‌داران  
۵- ارزیابی محیط زیست
۲  مکانیک ماشین‌های کشاورزی ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ریاضیات (۱و۲و۳)  
۴- مقاومت مصالح  
۵- ماشین‌های کشاورزی و تراکتور
۳  مکانیزاسیون کشاورزی
(مهندسی پس از برداشت، کشاورزی دقیق، انرژی در کشاورزی،
برداشت محصولات کشاورزی)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ریاضیات عمومی  
۴- آمار و طرح آزمایش‌های کشاورزی  
۵- ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون
۴  علوم باغبانی و فضای سبز
(سبزی‌کاری، میوه‌کاری، فیزیولوژی و اصلاح میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت  
۴- اصول تولید گیاهان باغبانی  
۵- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
۵  علوم و صنایع غذایی
(میکروبیولوژی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی،
تکنولوژی مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی)		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- میکروبیولوژی غذایی  
۴- اصول مهندسی صنایع غذایی  
۵- تکنولوژی مواد غذایی
۶  اقتصاد کشاورزی
اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی،
اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی 		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- اقتصاد خرد  
۴- اقتصاد سنجی  
۵- اقتصاد توسعه کشاورزی
۷  علوم و صنایع چوب و کاغذ،
فرآورده‌های چند سازه چوب، صنایع خمیر و کاغذ 		 ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- چوب‌شناسی (ماکروسکپی و میکروسکپی)  
۴- فیزیک و مکانیک چوب  
۵- شیمی چوب
۸  علوم خاک (خاک‌شناسی)، بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- شیمی و حاصلخیزی خاک  
۴- فیزیک و حفاظت خاک  
۵- رده‌بندی و ارزیابی خاک
۹  علوم دامی
(فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام (دام و طیور)، تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور، ژنتیک و اصلاح دام کمّی، ژنتیک و اصلاح دام کیفی)		 ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- مبانی تغذیه  
۴- مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد  
۵- مبانی تشریح و فیزیولوژی
۱۰  آبیاری
(آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ریاضیات   
۴- هیدرولیک  
۵- اصول آبیاری
۱۱  هواشناسی کشاورزی ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ریاضیات  
۴- آمار  
۵- هوا و اقلیم‌شناسی
۱۲  شناسایی و مبازره با علف‌های هرز، مهندسی تولیدات گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر، زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)، اصلاح نباتات، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)، اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، بوم‌شناسی زراعی ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و طرح آزمایش‌ها  
۴- ژنتیک و اصلاح نباتات  
۵- زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۳  ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی)، توسعه روستایی، توسعه روستایی (توسعه کشاورزی) ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ترویج و آموزش کشاورزی  
۴- مدیریت و توسعه کشاورزی  
۵- آمار و روش تحقیق
۱۴  حشره‌شناسی کشاورزی (کنه‌شناسی و سیستماتیک حشرات، نماتدهای انگل حشرات، سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات)، بیماری‌شناسی گیاهی، بیماری‌شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی)، بیماری‌شناسی گیاهی (نماتولوژی)، بیماری‌شناسی گیاهی (ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی) ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- بیماری‌شناسی گیاهی  
۴- حشره‌شناسی کشاورزی  
۵- بیولوژی عمومی
۱۵  جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، علوم جنگل- جنگلداری، علوم جنگل- جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- اقتصاد منابع طبیعی  
۴- بوم‌شناسی عمومی  
۵- آمار و ریاضیات
۱۶  مجموعه شیلات (تکثیر و پرورش- شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی- تولید و بهره‌برداری) ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳-بوم‌شناسی عمومی  
۴- آمار  
۵- شناخت آبزیان
۱۷  علوم مرتع، مرتع‌داری، آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)،
بیابان‌زدایی، مدیریت مناطق بیابانی		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- مرتع‌داری و اصلاح مراتع  
۴- حفاظت خاک و آبخیزداری  
۵- ژئومورفولوژی ۱ و ۲
۱۸  کشاورزی هسته‌ای  ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و طرح آزمایش‌ها  
۴- ژنتیک و اصلاح نباتات  
۵- کاربرد روش‌های هسته‌ای، مولکولی و کلاسیک در اصلاح نباتات
کد مطلب 1209679

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