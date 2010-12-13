مواد امتحانی آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف نام و کد رشته امتحانی مواد امتحانی

۱ محیط زیست، محیط زیست - آلودگی‌های محیط زیست ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- آلودگی‌های محیط زیست

۴- بوم‌شناسی مهره‌داران

۵- ارزیابی محیط زیست

۲ مکانیک ماشین‌های کشاورزی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ریاضیات (۱و۲و۳)

۴- مقاومت مصالح

۵- ماشین‌های کشاورزی و تراکتور

۳ مکانیزاسیون کشاورزی

(مهندسی پس از برداشت، کشاورزی دقیق، انرژی در کشاورزی،

برداشت محصولات کشاورزی) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ریاضیات عمومی

۴- آمار و طرح آزمایش‌های کشاورزی

۵- ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

۴ علوم باغبانی و فضای سبز

(سبزی‌کاری، میوه‌کاری، فیزیولوژی و اصلاح میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

۴- اصول تولید گیاهان باغبانی

۵- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

۵ علوم و صنایع غذایی

(میکروبیولوژی مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی،

تکنولوژی مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- میکروبیولوژی غذایی

۴- اصول مهندسی صنایع غذایی

۵- تکنولوژی مواد غذایی

۶ اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی،

اقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- اقتصاد خرد

۴- اقتصاد سنجی

۵- اقتصاد توسعه کشاورزی

۷ علوم و صنایع چوب و کاغذ،

فرآورده‌های چند سازه چوب، صنایع خمیر و کاغذ ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- چوب‌شناسی (ماکروسکپی و میکروسکپی)

۴- فیزیک و مکانیک چوب

۵- شیمی چوب

۸ علوم خاک (خاک‌شناسی)، بیولوژی خاک، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- شیمی و حاصلخیزی خاک

۴- فیزیک و حفاظت خاک

۵- رده‌بندی و ارزیابی خاک

۹ علوم دامی

(فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام (دام و طیور)، تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور، ژنتیک و اصلاح دام کمّی، ژنتیک و اصلاح دام کیفی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- مبانی تغذیه

۴- مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد

۵- مبانی تشریح و فیزیولوژی

۱۰ آبیاری

(آبیاری و زهکشی، علوم و مهندسی آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ریاضیات

۴- هیدرولیک

۵- اصول آبیاری

۱۱ هواشناسی کشاورزی ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ریاضیات

۴- آمار

۵- هوا و اقلیم‌شناسی

۱۲ شناسایی و مبازره با علف‌های هرز، مهندسی تولیدات گیاهی، علوم و تکنولوژی بذر، زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، علف‌های هرز)، اصلاح نباتات، اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)، اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، کشاورزی اکولوژیک، بیوتکنولوژی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی، بوم‌شناسی زراعی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- آمار و طرح آزمایش‌ها

۴- ژنتیک و اصلاح نباتات

۵- زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۳ ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج کشاورزی، آموزش کشاورزی)، توسعه روستایی، توسعه روستایی (توسعه کشاورزی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ترویج و آموزش کشاورزی

۴- مدیریت و توسعه کشاورزی

۵- آمار و روش تحقیق

۱۴ حشره‌شناسی کشاورزی (کنه‌شناسی و سیستماتیک حشرات، نماتدهای انگل حشرات، سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات)، بیماری‌شناسی گیاهی، بیماری‌شناسی گیاهی (قارچ‌شناسی)، بیماری‌شناسی گیاهی (نماتولوژی)، بیماری‌شناسی گیاهی (ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- بیماری‌شناسی گیاهی

۴- حشره‌شناسی کشاورزی

۵- بیولوژی عمومی

۱۵ جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، علوم جنگل- جنگلداری، علوم جنگل- جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- اقتصاد منابع طبیعی

۴- بوم‌شناسی عمومی

۵- آمار و ریاضیات

۱۶ مجموعه شیلات (تکثیر و پرورش- شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی- تولید و بهره‌برداری) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳-بوم‌شناسی عمومی

۴- آمار

۵- شناخت آبزیان

۱۷ علوم مرتع، مرتع‌داری، آبخیزداری (علوم و مهندسی آبخیزداری)،

بیابان‌زدایی، مدیریت مناطق بیابانی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- مرتع‌داری و اصلاح مراتع

۴- حفاظت خاک و آبخیزداری

۵- ژئومورفولوژی ۱ و ۲