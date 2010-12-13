جشنواره ماهیگیری سرانه مصرف ماهی گلستان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان،علی اکبر پاسندی صبح دوشنبه در حاشیه جشنواره ماهیگیری خانوادگی در گرگان افزود: فراهم کردن بسترهای مناسب از جمله برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند در ترویج فرهنگ آبزی مصرفی نیز موثر باشد.



وی گفت: این جشنواره که با شرکت بی نظیر خانواده ها برگزار شد در پایان به نفرات اول تا سوم که بزرگترین ماهی و بیشترین ماهی را صید کرده بودند جوایزی اهدا شد.



مدیرکل شیلات گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: با اجرای برنامه های خوب و زمان بندی شده از سوی شیلات در استان در جهت ترویج فرهنگ آبزی مصرفی شاهد روزی خواهیم شد که گلستانیها بیشترین مصرف کننده آبزیان در سطح کشور باشند.



پاسندی، هدف این جشنواره بزرگ را ترویج غذای سالم و فرهنگ آبزی مصرفی اعلام کرد.

این جشنواره با مساعدت و مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و شورای اسلامی و هیئت امناء توشن و همکاری کمیته ماهیگیری استان برگزار شد.



در حاشیه این جشنواره توسط بخش خصوصی انواع غذاهای آبزیان طبخ شده بود و بین علاقمندان توزیع شد.