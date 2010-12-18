انتخاب 13 بازیکن تیم هندبال بانوان از دو تیم/ حذف کمیته فنی و نایب رئیس بانوان!

به گزارش خبرنگار مهر، تا یکی دو سال گذشته شاهد ظهور پدیده‌ای به نام هندبال اصفهانی در تیم‌های بخش مردان و زنان این رشته بودیم اما رحیمی در سال آخر ریاست خود توانست تا حدی این سد را بشکند. اما به نظر می‌رسد مشغله فدراسیون هندبال در بخش مردان باعث شده تا این پدیده به شکل دیگری در هندبال بانوان ایران بروز کند.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در حالی چهارشنبه شب برای سومین بار راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا شد که ترکیب حداکثری این تیم از بازیکنان باشگاه پرسپولیس و هیئت شیراز انتخاب شده اند. این در حالی است که ناهید غارسی سرمربی این تیم نایب رئیس هیئت هندبال شیراز و کریمیان مدیر فنی تیم ملی هندبال بانوان سرمربی تیم پرسپولیس هستند!

از بین 18 ورزشکار اعزامی تیم هندبال زنان به رقابت‌های قهرمانی آسیا(قزاقستان) 13 نفر شامل ساناز رمضان‌پور، الناز رمضان‌پور، متین نجد سمیعی، زهره عبدولی از تیم پرسپولیس و زیبا جنیدی، منصوره جلایی ، شیما زارع، راضیه عمادی، حنانه طهمورثی، خدیجه قانع ، محبوبه عباسی از استان فارس شاگردان سرمربی و مربی این تیم هستند. البته مریم یوسفی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی و نعیمه شمشیری از استان گلستان نیز از بازیکنان فصل جدید تیم پرسپولیس می‌باشند.

حذف کمیته فنی بنابردرخواست مربیان!

کمیته فنی فدراسیون هندبال در بخش بانوان متشکل ازسه مربی (زهرا ابراهیمی، پروانه کوهیان و مرضیه یوسف) بود که دو مربی آن هم اکنون در تیمی مشغول به کار نیستند وهمین مسئله کمک زیادی به بی طرفی نظرات آنها می کرد. زهرا ابراهیمی یکی از اعضای کمیته فنی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از حذف این کمیته داد و گفت:" طبق برنامه قرار بود کمیته فنی تا اعزام این تیم بر روی شرایط بازیکنان و تدارکات نظر بدهد اما در نهایت بعد از سه مرحله اردو، بدون هیچ دلیلی و تنها بنا برخواسته مربیان از حضور ما در تمرینات جلوگیری شد."

بهشید قرایی نایب رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در امور بانوان هم با تائید این مطلب خاطرنشان کرد: " حضور کمیته فنی تنها بخشی از نظرات من در خصوص برنامه های هندبال بانوان در این فدراسیون بود اما از فعالیت این کمیته جلوگیری شد. این تیم، تیم من قرایی نیست که راهی مسابقات قهرمانی آسیا می شود، تیم ملی هندبال زنان ایران است."

پاسخگوی نتایج تیم نخواهم بود

قرایی که این روزها حضور کمرنگی در فدراسیون هندبال دارد به نوعی از احتمال جدایی اش از این مجموعه خبر داد و گفت: " شاید برخی از همین حواشی باعث شده تا بر کار این تیم نظارت نکنم. زمانی می‌توانم پاسخگوی عملکرد تیم باشم که تیم با نظارت من به عنوان نایب رئیس و براساس خواسته‌های کادر فنی راهی مسابقات شود. در این غیر اینصورت پاسخگوی نتایج تیم نخواهم بود."

ورود قوم و خویش ها به تیم ملی

غیر از بحث فنی و انتخاب بازیکنان تیم ملی، کریمیان از حضور دو تن از اقوام نزدیک خود در ترکیب نهایی تیم استفاده کرده است. نایب رئیس فدراسیون هندبال هم این مسئله را تائید می کند. وی در تائید این خبر افزود:" این دو نفر از هندبالیست‌های خوب ایران هستند. آنها در سه دوره قبل هم در ترکیب اردو تیم ملی بوده‌اند و پیش از این هم کمیته فنی نام آنها را در لیست 30 نفر برتر جهت شرکت در اردو به فدراسیون ارائه داده بود. به همین دلیل نمی‌توانیم انتخاب آنها را به طور کامل به بحث قوم و خویشی ربط دهیم."

نتایج تیم به مربیان برمی گردد

کوزه گری سرپرست فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می کند:" کمیته فنی تنها تا زمانی بر اردوها نظارت داشت که 25 ورزشکار نهایی شده و به اردوی چهارم رسیدند. بعد از این مرحله اختیار این بازیکنان را به مربیان دادیم."

وی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد حضور حداکثری ورزشکاران سرمربی و مربی تیم در ترکیب تیم هندبال زنان هستیم نیز خاطرنشان کرد:" غالب بودن بازیکنان این دو تیم ربطی به بحث شاگرد و مربی ندارد. ما ورزشکاران تیم های دیگر را هم دعوت کردیم.در خصوص حضور دو تن از بازیکنان تیم هم باید بگویم این نفرات جزء 25 نفری بودند که کمیته فنی تائیدشان کرده بود و با رابطه به تیم ملی نیامده‌اند. به هر حال نتیجه تیم برعهده مربی و سرمربی است و اختیار انتخاب نفرات برعهده آنها بوده است. "

حذف بازیکنان تیم قهرمان لیگ برتر

مرحله نهایی اردوی تیم ملی هندبال بانوان ایران در شرایطی در تالار هندبال برگزار شد که مسئولین تیم برای مقابله با معترضین از برخی بازیکنان اصفهانی هم برای حضور در تمرینات دعوت کرده بودند. هرچند پیش از این شاهد بروز چنین پدیده ای (حضور حداکثری ورزشکاران اصفهانی) در تیم ملی هندبال زنان(رقابتهای قهرمانی هندبال بانوان آسیا- تایلند) بودیم اما در انتخاب تیم ملی نباید از تکنیک و بازی خوب بازیکنان اصفهانی به سادگی بگذریم.

درهمین خصوص پروانه کوهیان سرمربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان هم با اشاره به اعزام تنها یک هندبالیست این تیم به رقابت‌های قزاقستان، خاطرنشان کرد:" قلب هندبال ایران در اصفهان می‌تپد اما بعد از چهار مرحله اردو و با اعتراض مربی تیم ذوب آهن چند بازیکن از تیم ما و ذوب به تمرینات تیم ملی دعوت شدند. مهسا معتمدی دونده ایران از بازیهای آسیایی گوانگجو صرف نظر کرد تا به مسابقات قهرمانی هندبال آسیا برود اما در روزهای نهایی از ترکیب تیم خط خورد. فولاد قهرمان هندبال زنان ایران است و بازیکنان خوبی در پست‌های دروازه‌بانی وخط ‌زنی دارد اما از نفرات ما درترکیب این تیم استفاده‌ای نکرده‌اند." وی معتقد است تیم ملی هندبال زنان تنها برای یک سفر راهی قزاقستان شده است.

اردوی 6 روزه نه 10 روزه!

تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تنها 5 مرحله اردو را پشت سرگذاشته است، این تمرینات به حدی کم بوده که سرمربی تیم ملی در تفسیر آن این طور عنوان می‌کند:" نمی گوئیم در هر مرحله 6 روز تمرین کرده‌ایم حساب می‌کنیم اردوی 10 روزه!". ناهید غارسی حریفان ایران را رقیبانی قدر در آسیا می داند و می‌افزاید: "ما هیچ امیدی به برد در دور مقدماتی این بازیها نداریم و شاید در مرحله دوم و در جدول تعیین رده‌بندی پنجم تا هشتم بتوانیم به یک پیروزی برسیم. در میان هشت تیم شرکت کننده هم مقام هفتم یا هشتم را برای تیم متصور هستیم."

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از 28 آذرماه تا چهارم دی ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود که تیم هندبال بانوان کشورمان در گروه اول با تیم های قدرتمندی چون قزاقستان، چین وکره شمالی هم گروه است. تیم‌هایی که در بازیهای آسیایی گوانگجو عناوین اول، دوم و پنجم را از آن خود کردند.