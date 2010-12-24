خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: "کتابهای بزرگ سیاسی" مهمترین اثر نویسنده و استاد برجسته قرن بیستم فرانسه ژان ژاک شوالیه است. این اثر که در زمره آثار کلاسیک تاریخ سیاسی است در واقع بررسی موشکافانه و دقیقی از متون مهم و تأثیرگذار سیاسی در تمدن غرب است.

شوالیه در هر یک از مراحل تاریخی از زمان ماکیاول تا زمان خود کوشیده است آثاری را برگزیند که در زمان خود در روحیه یا طرز تفکر مردم هم‌عصرشان و یا نسلهای بعد تأثیر عمیقی بر جای گذاشته‌اند. وی درآغاز کار مسیر پر فرازو نشیب دولتهای مدرن را برای رسیدن به سلطنت استبدادی انتخاب کرده و در این راستا "فرمانروای" ماکیاول، "جمهوری" بُدَن، "لویاتان" هابز و "سیاست ناشی از کتب مقدس" بوسوئه را برگزیده است.

در مرحله بعد با توجه به پیدایش و پیشرفت جنبش مخالف سلطنت مطلقه آثاری چون "تحقیق درباره حکومت دینی" از لاک، "روح القوانین" از مونتسکیو، "درباره قرارداد اجتماعی" از روسو و" طبقه سوم چیست؟" از سی‌یس انتخاب شده‌اند. سپس سه کتاب که پیامدهای بلافصل انقلاب کبیر فرانسه را در کانون توجه خود قرار داده‌اند آورده شده‌اند یعنی 1790 تا 1848، "اندیشه‌هایی درباره انقلاب کبیر فرانسه" از بورک، "گفتارهایی خطاب به ملت آلمان" از فیخته و "دموکراسی در آمریکا" از آلکسی دو توکویل.

در ادامه دوران پس از 1848 دو جنگ جهانی اول و دوم و ظهور ناسیونالیسم و سوسیالیسم مدنظر شوالیه قرار گرفته‌اند. در این دوران کتابهایی مورد توجه قرار می‌گیرند که بیشتر از آنکه تفکربرانگیز باشند، احساسی‌اند: "بیانیه کمونیست" از مارکس و انگلس، "تحقیق درباره حکومت پادشاهی" از مورا، "اندیشه‌هایی درباره خشونت" از ژرژ سرل، "دولت و انقلاب" از لنین و "نبرد من" از هیتلر.

ویرایش قبلی این اثر، کتابهای بزرگ سیاسی را تا کتاب نبرد من از هیتلر در بر می‌گرفت که در چاپ جدید توسط ایو گوشه، استاد حقوق عمومی و علوم سیاسی دانشگاه پاریس سه بخش دیگر درباره سه متفکر برجسته نیمه دوم قرن بیستم یعنی فردریک هایک، جان راولز و یورگن هابرماس به آن افزوده شده است.

مؤلف "کتابهای بزرگ سیاسی از ماکیاول تا روزگار کنونی" ژان ژاک شوالیه (1983 - 1900)، حقوقدان، مورخ، استاد دانشکده حقوق و علوم اقتصادی پاریس و عضو فرهنگستان علوم سیاسی فرانسه بود که در سال 1972 به ریاست همین فرهنگستان منصوب شد. "تاریخ نظامها و نهادهای سیاسی فرانسه جدید" و "تاریخ اندیشه سیاسی" از دیگر آثار اوست.