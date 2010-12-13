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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

مهر منتشر کرد/

مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه علوم انسانی

مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه علوم انسانی

سازمان سنجش آموزش کشور مواد امتحانی و شرایط و ضوابط آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۰ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را اعلام کرد که در این گزارش مواد امتحانی گروه علوم انسانی منتشر می شود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره اولین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال ۹۰ است که به صورت آزمون کتبی براساس اطلاعات مندرج در جداول مربوطه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

زمانبندی آزمون

شروع زمان ثبت نام از ۳ تا ۱۰ بهمن ماه سال ۸۹ است و آزمون در روز ۲۵ فروردین ماه سال ۹۰ برگزار می شود. نتایج چند برابر ظرفیت اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۰ اعلام می شود.

شرایط و ضوابط کلی

داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه­ای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا ۳۱ شهریورماه سال ۹۰ فارغ التحصیل شود. متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامی است.

فارغ التحصیلان رشته­های مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.

داوطلب فقط می­تواند در یک رشته شرکت کند. داوطلبان می­توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه­مندی و اولویت، حداکثر ۱۰ دانشگاه را انتخاب کنند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کنند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاه­های مورد نظر اعلام می شود.

معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه­ای داوطلبان ۲۰ درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. این معدل به صورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.

پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاه‌ها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می­شود. پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.

آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.
آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی ۹ گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی) است و به زودی نمونه‌ای از سئوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. 

گروه علوم انسانی

ردیف نام کد و رشته امتحانی مواد امتحانی
۱ مجموعه علوم جغرافیایی
(جغرافیای سیاسی، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، طبیعی (اقلیم‌شناسی)، اقلیم‌شناسی و برنامه‌ریزی محیطی، طبیعی) 		۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- جغرافیای انسانی  
۴- آب و هواشناسی  
۵- ژئومورفولوژی
۲ مجموعه علوم اقتصادی
(اقتصاد نظری، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد،
اقتصاد بخش عمومی، علوم اقتصادی) 		۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- اقتصاد خرد  
۴- اقتصاد کلان  
۵- ریاضی و آمار و اقتصادسنجی
۳ مجموعه تاریخ
(تاریخ، فرهنگ و زبان­های باستانی، تاریخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی)		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- کلیات تاریخ جهان و تاریخ ایران پیش از اسلام  
۴- کلیات تاریخ ایران از اسلام تا ۱۳۳۲  
۵- کلیات تاریخ اسلام (از عصر پیامبر(ص) تا سقوط دولت عثمانی)
۴ مجموعه علوم اجتماعی
(علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی،
رفاه اجتماعی، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه)		 ۱-زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- مبانی و نظریه­های جامعه و
جمعیت­شناسی  
۴- آمار و روش تحقیق  
۵- حوزه‌های جامعه‌شناسی
۵ مجموعه زبان­شناسی
(زبان‌شناسی همگانی)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- دستور زبان فارسی  
۴- زبان­شناسی  
۵- تاریخ زبان فارسی در ایران
۶ مجموعه الهیات و معارف اسلامی
(علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی)		 ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- تفسیر  
۴- کلام  
۵- زبان عربی
۷ مجموعه فلسفه
(فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه غرب، منطق، فلسفه تطبیقی، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، حکمت متعالیه، حکمت مشاء)		 ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- فلسفه غرب  
۴- فلسفه اسلامی  
۵- منطق
۸ مجموعه علوم تربیتی
(فلسفه تعلیم وتربیت، برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان‌شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزش عالی، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و روش تحقیق  
۴- روان‌شناسی رشد  
۵- روان­شناسی تربیتی
۹ علوم کتابداری ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- منابع و خدمات مرجع  
۴- سازماندهی منابع  
۵- فناوری­های اطلاعاتی
۱۰ مجموعه حقوق
(عمومی، بین‌الملل عمومی، خصوصی، جزا و جرم‌شناسی)		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- حقوق مدنی و تجارت  
۴- حقوق بین­الملل عمومی و خصوصی  
۵- حقوق جزای عمومی و اختصاصی
۱۱ مجموعه علوم سیاسی
(روابط بین‌الملل،مطالعات منطقه‌ای، سیاست‌گذاری عمومی، اندیشه‌ سیاسی،
جامعه‌شناسی سیاسی، علوم سیاسی- مسائل ایران)		 ۱-زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- سیاست­شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه­شناسی سیاسی، اندیشه­های سیاسی، سیاست­های تطبیقی)  
۴- سیاست­بین­الملل (اصول روابط بین­الملل، سیاست خارجی)  
۵- روش­شناسی علوم سیاسی (روش­های پژوهشی، روش­های اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی)
۱۲ باستان­شناسی
(پیش از تاریخ- دوران اسلامی- دوران تاریخی)		 ۱-زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ماقبل تاریخ (ایران و بین­النهرین)  
۴- قبل از اسلام  
۵- دوره­ اسلامی
۱۳ حسابداری   ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- تئوری­های حسابداری  
۴- حسابداری مدیریت  
۵- حسابرسی
۱۴ مجموعه مدیریت
(بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات،سیاست­گذاری علم و فناوری، مالی، کارآفرینی، منابع انسانی، اجرایی، تولید و عملیات، استراتژیک، سیاست‌گذاری بخش عمومی، رفتاری، سیستم‌ها، بازاریابی بین‌الملل، تحقیق در عملیات)		 ۱- زبان انگلیسی     
۲- استعداد تحصیلی  
۳- ریاضی و آمار  
۴- تئوری­های مدیریت  
۵- دروس تخصصی (تحقیق در
 عملیات، مدیریت استراتژیک، رفتار
 سازمانی)
۱۵ مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳-اقتصاد نفت و گاز  
۴- قواعد عمومی قراردادها و
 مسئولیت مدنی  
۵- مهندسی مالی و مدیریت ریسک در بازارهای جهانی نفت
۱۶ مشاوره و راهنمایی
(مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی)		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و روشهای تحقیق  
۴- فنون و نظریه‌های مشاوره و روان درمانی  
۵- کاربرد آزمون‌های روانی در
 مشاوره
۱۷ ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و روش تحقیق  
۴- جامعه‌شناسی تبلیغات و مطالعه
 رسانه‌های جمعی  
۵- نظریه‌های فرهنگ و ارتباطات
۱۸ محیط زیست – برنامه‌ریزی ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی محیط زیست  
۴- نظریه‌های برنامه‌ریزی محیط
 زیست  
۵- آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست
۱۹ مجموعه روان‌شناسی
(روان‌شناسی عمومی، روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی سلامت،
علوم اعصاب شناختی، سنجش و اندازه‌گیری)		 ۱- زبان انگلیسی    
۲- استعداد تحصیلی  
۳- آمار و روش تحقیق  
۴- روان‌سنجی  
۵- روان‌شناسی تربیتی
کد مطلب 1209717

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