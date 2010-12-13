مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه علوم انسانی

ردیف نام کد و رشته امتحانی مواد امتحانی

۱ مجموعه علوم جغرافیایی

(جغرافیای سیاسی، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، طبیعی (اقلیم‌شناسی)، اقلیم‌شناسی و برنامه‌ریزی محیطی، طبیعی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- جغرافیای انسانی

۴- آب و هواشناسی

۵- ژئومورفولوژی

۲ مجموعه علوم اقتصادی

(اقتصاد نظری، اقتصاد سلامت، اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد،

اقتصاد بخش عمومی، علوم اقتصادی) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- اقتصاد خرد

۴- اقتصاد کلان

۵- ریاضی و آمار و اقتصادسنجی

۳ مجموعه تاریخ

(تاریخ، فرهنگ و زبان­های باستانی، تاریخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- کلیات تاریخ جهان و تاریخ ایران پیش از اسلام

۴- کلیات تاریخ ایران از اسلام تا ۱۳۳۲

۵- کلیات تاریخ اسلام (از عصر پیامبر(ص) تا سقوط دولت عثمانی)

۴ مجموعه علوم اجتماعی

(علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی،

رفاه اجتماعی، جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- مبانی و نظریه­های جامعه و

جمعیت­شناسی

۴- آمار و روش تحقیق

۵- حوزه‌های جامعه‌شناسی

۵ مجموعه زبان­شناسی

(زبان‌شناسی همگانی) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- دستور زبان فارسی

۴- زبان­شناسی

۵- تاریخ زبان فارسی در ایران

۶ مجموعه الهیات و معارف اسلامی

(علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- تفسیر

۴- کلام

۵- زبان عربی

۷ مجموعه فلسفه

(فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه دین، فلسفه هنر، فلسفه غرب، منطق، فلسفه تطبیقی، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، حکمت متعالیه، حکمت مشاء) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- فلسفه غرب

۴- فلسفه اسلامی

۵- منطق

۸ مجموعه علوم تربیتی

(فلسفه تعلیم وتربیت، برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان‌شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزش عالی، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- آمار و روش تحقیق

۴- روان‌شناسی رشد

۵- روان­شناسی تربیتی

۹ علوم کتابداری ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- منابع و خدمات مرجع

۴- سازماندهی منابع

۵- فناوری­های اطلاعاتی

۱۰ مجموعه حقوق

(عمومی، بین‌الملل عمومی، خصوصی، جزا و جرم‌شناسی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- حقوق مدنی و تجارت

۴- حقوق بین­الملل عمومی و خصوصی

۵- حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۱ مجموعه علوم سیاسی

(روابط بین‌الملل،مطالعات منطقه‌ای، سیاست‌گذاری عمومی، اندیشه‌ سیاسی،

جامعه‌شناسی سیاسی، علوم سیاسی- مسائل ایران) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- سیاست­شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه­شناسی سیاسی، اندیشه­های سیاسی، سیاست­های تطبیقی)

۴- سیاست­بین­الملل (اصول روابط بین­الملل، سیاست خارجی)

۵- روش­شناسی علوم سیاسی (روش­های پژوهشی، روش­های اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی)

۱۲ باستان­شناسی

(پیش از تاریخ- دوران اسلامی- دوران تاریخی) ۱-زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ماقبل تاریخ (ایران و بین­النهرین)

۴- قبل از اسلام

۵- دوره­ اسلامی

۱۳ حسابداری ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- تئوری­های حسابداری

۴- حسابداری مدیریت

۵- حسابرسی

۱۴ مجموعه مدیریت

(بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات،سیاست­گذاری علم و فناوری، مالی، کارآفرینی، منابع انسانی، اجرایی، تولید و عملیات، استراتژیک، سیاست‌گذاری بخش عمومی، رفتاری، سیستم‌ها، بازاریابی بین‌الملل، تحقیق در عملیات) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- ریاضی و آمار

۴- تئوری­های مدیریت

۵- دروس تخصصی (تحقیق در

عملیات، مدیریت استراتژیک، رفتار

سازمانی)

۱۵ مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳-اقتصاد نفت و گاز

۴- قواعد عمومی قراردادها و

مسئولیت مدنی

۵- مهندسی مالی و مدیریت ریسک در بازارهای جهانی نفت

۱۶ مشاوره و راهنمایی

(مشاوره، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی) ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- آمار و روشهای تحقیق

۴- فنون و نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

۵- کاربرد آزمون‌های روانی در

مشاوره

۱۷ ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- آمار و روش تحقیق

۴- جامعه‌شناسی تبلیغات و مطالعه

رسانه‌های جمعی

۵- نظریه‌های فرهنگ و ارتباطات

۱۸ محیط زیست – برنامه‌ریزی ۱- زبان انگلیسی

۲- استعداد تحصیلی

۳- روش‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی محیط زیست

۴- نظریه‌های برنامه‌ریزی محیط

زیست

۵- آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست