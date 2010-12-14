"پند و پیوند" پس از 15 سال تجدید چاپ شد/ انتشار "چراغی در باد"

میر جلالالدین کزازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این کتاب را انتشارات قطره چاپ خواهد کرد، افزود: "پند و پیوند" جلد دوم کتاب "دیرمغان" است که در آن به شیوهای نو به گزارش غزلهای حافظ پرداختهام و غزلهای خواجه را برپایه زیبا شناسی و باورشناسی بررسی کردم.
وی همچنین از نگارش سومین جلد کتابهای ضمیمه حافظ شناسی خبر داد و اظهار کرد: نام این کتاب "چراغی در باد" است و در ادامه دو کتاب پیشین "دیر مغان" و "پند و پیوند" است و انتشارات قطره آن را در حجمی حدود 120 تا 130 صفحه به چاپ میرساند.
کزازی ادامه داد: این کتاب هم به صورت یک بسته فرهنگی سه جلدی به همراه دو کتاب دیگر در اختیار علاقمندان قرار میگیرد و هم به تنهایی به فروش میرسد.
وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: ترجمه یکی از آثار کهن رومی یا لاتین که متعلق به یک فیلسوف رومی به نام " سنکا" است تا دو هفته دیگر به پایان میرسد.
این شاهنامهپژوه با اشاره به اینکه کتاب سنکا سرشت و ساختاری اندیشهورزانه دارد، بیان کرد: این کتاب دو بخش با نامهای "زندگی در بهروزی" و "کوتاهی زندگی" دارد و نخستین کتابی است که از این اندیشمند دیرینه به زبان فارسی ترجمه شده است.
وی گفت: این کتاب نمونهای بیهمتا از ادبیات جهان است و آن را انتشارات معین چاپ خواهد کرد و به احتمال زیاد پیش از پایان سال در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
کزازی برنامههای آینده کاریش را اینچنین توضیح داد: نگارش یک کتاب دو جلدی در زمینه حافظ شناسی را به زودی آغاز خواهم کرد که در ادامه کتابهای دیگر است.
وی ادامه داد: بازنوشت تازهای از یکی از داستانهای شاهنامه را نیز در دستور کار دارم که به زودی آن را آغاز خواهم کرد.
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