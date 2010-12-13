طلاب داوطلب به 20 مدرسه استان اصفهان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، طلاب جوان داوطلب از استان‌های مختلف کشور به صورت خودجوش و کاملاً داوطلبانه به منظور تبیین پیام‌ها و درس‌های قیام امام حسین(ع) و روز عاشورا به 20 مدرسه در استان اصفهان اعزام شدند.

مسئول این گروه از طلبه‌های داوطلب به خبرنگار مهر در اصفهان گفت: این گروه از طلاب جوان سابقه‌ای نزدیک به پنج سال در حوزه تبلیغات معارف اسلامی و شیعی دارند و از سال 1384 فعالیت خود را در استان‌های اصفهان، کرمان و فارس آغاز کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حامد تقدیری با بیان اینکه سابقه این گروه از طلاب داوطلب تنها به داخل کشور محصور نمی‌شود، افزود: این گروه از طلبه‌های جوان در کشور سوریه نیز به فعالیت‌های تبلیغی پرداخته‌اند که برنامه‌های آن در چند محور از جمله حضور در مدارس استان‌های کشور برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه این گروه از طلبه‌های داوطلب یک تیم کارشناسی و مشاوره بسیار قوی را در کنار خود دارد، اظهار داشت: یک گروه 30 نفره از مبلغان فعال و توانمند در کنار این گروه فعالیت می‌کنند تا معارف و تبلیغات اسلامی و مذهبی به درستی به مردم و مخاطبان ارائه شود.

مسئول گروه طلبه‌های جوان سفیران کربلایی در ارتباط با چگونگی فعالیت این گروه و اعضای آن، تصریح کرد: روش تبلیغ در مدارس به صورت حضور در کلاس است و بر این اساس مبلغ تمام فرصت یک کلاس را به ارتباط نزدیکی با مخاطبان می‌گذراند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای این گروه طلاب جوان اضافه کرد: تلاش بر این بوده است که هر مبلغ حداقل یک بار در هر کلاس حضور داشته باشد و از فرصت ایجاد ارتباط با دانش آموزان به صورت محسوس استفاده کند.

حجت‌الاسلام تقدیری با اشاره به جامعه هدف این گروه از طلاب جوان گفت: دبیرستان‌ها حلقه اول مخاطبان قرار دارند و مدارس راهنمایی تحصیلی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

وی به فعالیت این گروه در مدارس استان اصفهان اشاره کرد و افزود: گروه طلاب جوان سفیران کربلایی در فولادشهر اصفهان به وسیله 20 مبلغ، 30 مدرسه را تحت پوشش قرار می‌دهند که تاثیر قابل توجهی در افزایش فعالیت‌های دینی دانش آموزان دارد.

مسئول گروه طلبه‌های جوان سفیران کربلایی ادامه داد: پیش بینی شده است تا در این طرح نزدیک به پنج هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش‌ها و تبلیغات معارف اسلامی و شیعی قرار گیرند.