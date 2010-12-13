هشدار سفیر ایران نسبت به ورود غیر مجاز به عراق در محرم

حسن دانایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه تاسوعا و عاشورا و ایام شهادت سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین، تصریح کرد: توصیه اکید ما به هموطنان این است که به منظور زیارت عتبات عالیات حتما با کاروان های رسمی اقدام کنند چرا که عراق به لحاظ امنیتی با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات برای کاروان ها کمتر است.

وی افزود: نکته بسیار مهم این است که من تقاضا دارم هموطنان از ورود غیر مجاز به عراق جدا خودداری کنند ، چرا که هم اکنون تعداد قابل توجهی از ایرانیان که به منظور زیارت غیر قانونی وارد عراق شده اند در زندان هستند و به تحمل 4 تا 6 سال حبس محکوم شده اند .

سفیر ایران در عراق تاکید کرد: هموطنان با وجود همه احساسات پاک و طیب و طاهر و عشق و علاقه ای که به اهل بیت (ع) دارند به هیچ وجه به صورت غیر قانونی به عراق سفر نکنند و حتما با گرفتن ویزای قانونی و در قالب کاروانهای رسمی سفر کنند و الا دچار مشکلات جدی می شوند.

دانایی فر ادامه داد: امروز جلسه ای با مسئولان مربوطه در عراق داشتیم و هنوز برای ایام تاسوعا و عاشورا تعداد قابل توجهی به عراق عزیمت نکرده اند که احتمالا در روزهای آتی به تدریج به شکل معمول عازم عتبات می شوند.

وی بار دیگر هشدار داد که هموطنان تنها از مجاری قانونی برای سفر به عراق اقدام کنند در غیر این صورت توسط ماموران عراقی دستگیر می شوند و مشکلاتی برای آنان و مسئولان کنسولی ایجاد می شود.

سفیر ایران در عراق از ایجاد هماهنگی های لازم برای برپایی هر چه بهتر مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در عراق خبر داد.



