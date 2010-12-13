دومین ایستگاه سی. جی. سی گاز در کرمانشاه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی شیرویی صبح دوشنبه در جریان راه اندازی این ایستگاه اظهار داشت: راه اندازی این ایستگاه موجب بالانس شبکه گاز درون شهری کرمانشاه می شود.

وی افزود: در حال حاضر و با در سرویس قرار گرفتن ایستگاه دوم شهر کرمانشاه، گاز این شهر از دو سمت تامین می شود که موجب تقویت شبکه و جلوگیری از افت فشار در فصل زمستان و ایام اوج مصرف می شود.

شیرویی انجام تعمیرات ایستگاه ها، نشت یابی و رفع عیوب شبکه های درون شهری و هماهنگی با صنایع و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به منظور استفاده صنایع از سوخت دوم در مواقع بحرانی را از دیگر اقدامات ناحیه گاز کرمانشاه برای آمادگی مواجهه با فصل سرما عنوان کرد .

سرپرست ناحیه گاز کرمانشاه خاطرنشان کرد: امیدواریم با تمهیدات در نظرگرفته شده و نیز با کمک و همیاری مردم در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، زمستان امسال بدون هیچگونه مشکلی سپری شود.