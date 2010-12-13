مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه هنر

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره اولین دوره آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 90 است که به صورت آزمون کتبی براساس اطلاعات مندرج در جداول مربوطه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.
زمانبندی آزمون
شروع زمان ثبت نام از 3 تا 10 بهمن ماه سال 89 است و آزمون در روز 25 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود. نتایج چند برابر ظرفیت اواخر اردیبهشت ماه سال 90 اعلام می شود.
شرایط و ضوابط کلی
داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفهای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا 31 شهریورماه سال 90 فارغ التحصیل شود. متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامی است.
فارغ التحصیلان رشتههای مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.
داوطلب فقط میتواند در یک رشته شرکت کند. داوطلبان میتوانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقهمندی و اولویت، حداکثر 10 دانشگاه را انتخاب کنند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کنند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاههای مورد نظر اعلام می شود.
معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای داوطلبان 20 درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. این معدل به صورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.
پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاهها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میشود. پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاهها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.
آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب است.
آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی میشودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشتههای فنی و مهندسی) است و به زودی نمونهای از سئوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی میشودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشتههای فنی و مهندسی) است و به زودی نمونهای از سئوالات در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
|ردیف
|نام و کد رشته امتحانی
|مواد امتحانی
|1
|مدیریت پروژه و ساخت
|
1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- نظریهها و روشهای مدیریت پروژه
4- فناوریهای ساخت و سیستمهای
ساختمانی
5- مدیریت استراتژیک و سیستمهای اجرای پروژه
|2
|
معماری
معماری اسلامی
|
1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- مبانی نظری معماری
4- مبانی تکنولوژی معماری
|3
|
شهرسازی
(طراحی شهری- شهرسازی- نظریهی شهرسازی)
شهرسازی اسلامی
|
1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- مبانی و اصول برنامهریزی و طراحی شهری
4- نظریهها و اندیشههای مطرح در
برنامهریزی و طراحی شهری
5- روشها، شیوهها و سنتهای
برنامهریزی و طراحی شهری
|4
|
پژوهش هنر،
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
|
1-زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3-تاریخ فرهنگ و هنر ایران و جهان
4- مکاتب هنری و نقد و تحلیل هنر
5- مبانی نظری هنر
|5
|مرمت (مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی)
|
1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- مبانی نظری مرمت
4- آسیبشناسی و فنشناسی آثار
5- تاریخ هنر
|6
|مرمت (مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی)
|
1- زبان انگلیسی
2- استعداد تحصیلی
3- مبانی نظری مرمت
4- آسیبشناسی و فنشناسی بنا
5- تاریخ هنر و معماری ایران
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