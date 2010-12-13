  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

جاسوس اخراج شده از آمریکا مشاور بزرگترین شرکت نفت روسیه شد

جاسوس اخراج شده از آمریکا مشاور بزرگترین شرکت نفت روسیه شد

یکی از 12 جاسوس روس اخراج شده از آمریکا به عنوان مشاور ارشد شرکت "رزنفت" معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آندری بزروکف" که در جولای سال جاری میلادی به همراه آنا چاپمن و 10 جاسوس دیگر در آمریکا بازداشت و به روسیه بازگردانده شده بود به عنوان مشاور پروژه های بین المللی شرکت "رزنفت" ( بزرگترین شرکت نفت روسیه ) انتخاب شد.

در هنگام بازگشت این افراد به مسکو "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به آنها قول داده بود که به زودی از آنها در پست های جدیدی استفاده کند.

این جاسوسان از سالهای دهه 1990 میلادی در آمریکا فعال بوده و اواخر ماه ژوئن سال جاری دستگیر شدند. جاسوسان روسی سپس در چارچوب نخستین تبادل جاسوسان بین مسکو و واشنگتن پس از سالهای جنگ سرد با چهار جاسوس دستگیر شده آمریکایی مبادله شدند.

کد مطلب 1209762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها