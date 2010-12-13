جاسوس اخراج شده از آمریکا مشاور بزرگترین شرکت نفت روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آندری بزروکف" که در جولای سال جاری میلادی به همراه آنا چاپمن و 10 جاسوس دیگر در آمریکا بازداشت و به روسیه بازگردانده شده بود به عنوان مشاور پروژه های بین المللی شرکت "رزنفت" ( بزرگترین شرکت نفت روسیه ) انتخاب شد.

در هنگام بازگشت این افراد به مسکو "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه به آنها قول داده بود که به زودی از آنها در پست های جدیدی استفاده کند.

این جاسوسان از سالهای دهه 1990 میلادی در آمریکا فعال بوده و اواخر ماه ژوئن سال جاری دستگیر شدند. جاسوسان روسی سپس در چارچوب نخستین تبادل جاسوسان بین مسکو و واشنگتن پس از سالهای جنگ سرد با چهار جاسوس دستگیر شده آمریکایی مبادله شدند.