اعلام طرح های آماده سرمایه گذاری خارجی در حوزه آب آذربایجان شرقی

ارسلان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با اخذ موافقت و مصوبه وزارت نیرو پنج طرح مهم حوزه آب آذربایجان شرقی حائز شرایط سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشورهای خارجی تعیین و برای اجرایی شدن به شرکت آب منطقه ای این استان ابلاغ شد.

به گفته وی، پروژه مهم انتقال آب رودخانه ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه که عمدتاً با هدف تامین آب شرب و صنعت شهرهای مسیر پروژه اجرا می شود یکی از این طرح هاست که حجم سرمایه گذاری آن بالغ بر هشت هزار و 500 میلیار ریال برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: سه نیروگاه برقآبی "مارازاج" جلفا، "‌قیز قلعه سی" خداآفرین و "شهریار" میانه نیز هر کدام به ترتیب با برآورد سرمایه گذاری هزار و 500 میلیارد ریال، هزار و 300 میلیارد ریال و 240 میلیارد ریال برای جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت بی او تی تعیین شد.

وی خاطر نشان کرد: پروژه های باقیمانده طرح بزرگ آبرسانی به تبریز مانند تصفیه خانه،‌ برق رسانی و ایستگاه های پمپاژ این طرح نیز که حجم سرمایه گذاری آن ها نیز حدود دو هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران خارجی تشخیص داده شد.

هاشمی، از ابراز تمایل پیمانکاران کشورهای مختلف از جمله چین،‌ آلمان و ترکیه برای سرمایه گذاری در این طرح ها خبر داد و افزود: طی روزهای گذشته یک هیئت اقتصادی از چین در بازدید از دشت گلفرج و برخی پروژه های دیگر در حال اجرا و در دست بهره برداری، با قابلیت های حوزه آب آذربایجان شرقی آشنا شده و انعقاد قرارداد همکاری را به بررسی های کارشناسی و بازدیدهای دوباره منوط کردند.

وی اضافه کرد: همچنین یک هیئت از کشور آلمان برای بررسی زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها به تبریز سفر کرده است.

هم اکنون خط دوم آبرسانی به تبریز از زرینه رود با اعتباری افزون بر سه هزار میلیارد ریال به صورت فاینانس توسط پیمانکار چینی در حال اجرا بوده و طرف چینی متعهد به تامین 85 درصد از میزان مجموع نیاز مالی این پروژه شده است.

اجرای پروژه های آب به صورت بی او تی نیز در آذربایجان شرقی سابقه دارد چنانکه "سد شهریار" در میانه با مشارکت 79 درصدی بانک توسعه اسلامی و نیروگاه "سدخداآفرین" با تامین اعتبار از سوی صندوق ذخیره ارزی با این نوع قرارداد ساخته می شود.