مجلس فعلا برنامه ای برای بررسی گزارش تفریغ بودجه 87 ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دیوان محاسبات کشور دی ماه سال 88 گزارش تفریغ بودجه سال 87 را به مجلس ارائه کرد.

طبق ماده 102 آئین نامه داخلی مجلس گزارش تفریغ بودجه و گزارش تحقیق و تفحص باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد اما از آنجا که مجلس پس از دریافت گزارش تفریغ بوجه 87 لایحه بودجه سال 89 و لایحه برنامه پنجم توسعه را بر عهده گرفت، اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به گفته سخنگوی این کمیسیون فرصتی برای بررسی این گزارش پیدا نکردند وکمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد پس از پایان کار بررسی برنامه پنجم رسیدگی به این گزارش را در دستور کار خواهد داشت.

رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که با توجه به اتمام کار بررسی برنامه پنجم در مجلس آیا رسیدگی به این گزارش در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است گفت: از آنجا که در هفته تعطیلی مجلس به سر می بریم برنامه کار کمیسیون مشخص نیست.

وی ادامه داد: هنوز این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح نشده و در هفته پس از تعطیلات و تشکیل جلسه کمیسیون در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش مهر، این درحالی است که رئیس مجلس نیز در گفتگویی در نیمه اول شهریور ماه در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به مهر اعلام کرده بود که با اتمام کار بررسی برنامه در مجلس رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت.