کارگاه اندازه شناسی و کالیبراسیون در قم برگزار شد

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم در خصوص برگزاری این کارگاه درگفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مباحث کالیبراسیون، اندازه شناسی، مبانی کالیبراسیون دما و فشار و شیوههای مستندسازی در این زمینه برگزارشده است.
فرشاد خوشنویسان همچنین آشنایی با گواهینامههای کالیبراسیون را از دیگر اهداف برگزاری این گارگاه عنوان کرد و بیان داشت: 25 نفر از مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان قم در این دوره 16 ساعته شرکت کردهاند.
وی افزود: این دومین کارگاهی است که با حمایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم با رویکرد دانش افزایی و ارتقای سطح علمی و عملی فعالان این بخش در قم برگزار شده است.
قم - خبرگزاری مهر: گارگاه دورههای مبانی، اندازه شناسی و کالیبراسیون ویژه مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در قم برگزار شد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم در خصوص برگزاری این کارگاه درگفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مباحث کالیبراسیون، اندازه شناسی، مبانی کالیبراسیون دما و فشار و شیوههای مستندسازی در این زمینه برگزارشده است.
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