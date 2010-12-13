کارگاه اندازه شناسی و کالیبراسیون در قم برگزار شد

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم در خصوص برگزاری این کارگاه درگفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این کارگاه با هدف آشنایی شرکت کنندگان با مباحث کالیبراسیون، اندازه شناسی، مبانی کالیبراسیون دما و فشار و شیوه‌های مستندسازی در این زمینه برگزارشده است.



فرشاد خوشنویسان همچنین آشنایی با گواهینامه‌های کالیبراسیون را از دیگر اهداف برگزاری این گارگاه عنوان کرد و بیان داشت: 25 نفر از مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان قم در این دوره 16 ساعته شرکت کرده‌اند.



وی افزود: این دومین کارگاهی است که با حمایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم با رویکرد دانش افزایی و ارتقای سطح علمی و عملی فعالان این بخش در قم برگزار شده است.

