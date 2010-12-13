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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

شعار معترضین مصری:

حسنی مبارک باید سرنگون شود/ نتایج انتخابات پارلمانی باطل است

حسنی مبارک باید سرنگون شود/ نتایج انتخابات پارلمانی باطل است

صدها نفر از مردم معترض مصر روز گذشته با انجام تظاهراتی گسترده در قاهره، نتایج انتخابات و پارلمان شکل گرفته از آن را باطل دانسته و علیه خاندان مبارک شعارهای تندی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، صدها معترض به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در مصر، روز گذشته پلاکاردهایی در دست داشتند که در همگی آن به تقلب در انتخابات اخیر اشاره شده بود.

در این اعتراضات که از سوی اخوان المسلمین و دیگر احزاب مخالف در قاهره برپا شده بود، فعالان مصری علاوه بر سر دادن شعارهایی در زمینه تقلب در انتخابات، شعارهای تندی را علیه "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، "جمال مبارک" فرزندش و "احمد عز" از نزدیکان مبارک و عضو حزب ملی حاکم سر دادند.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار "حسنی مبارک باید سرنگون شود"، "جمال مبارک باید سرنگون شود" و "احمد عز باید سرنگون شود"  بر لزوم سرنگونی رژیم مبارک و همدستانش تاکید ورزیدند.

در انتخابات پارلمانی اخیر در مصر حزب ملی حاکم 80 درصد از کرسیها را از آن خود کرد، در حالی که در انتخابات پارلمانی 2005 به 70 درصد از کرسیها رسیده بود.

کد مطلب 1209789

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