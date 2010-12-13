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۲۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

معدنچیان شیلیایی تماشاگر بازی منچستریونایتد - آرسنال در اولدترافورد

معدنچیان شیلیایی تماشاگر بازی منچستریونایتد - آرسنال در اولدترافورد

چند تن از معدنچیان شیلیایی که پس از 2 ماه از اعماق زمین زنده به بیرون منتقل شدند، با حضور در ورزشگاه اولدترافورد شاهد دیدار تیم‌های منچستریونایتد و آرسنال خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معدنچیانی که امشب در ورزشگاه اولدترافورد حضور پیدا خواهند کرد، میهمان باشگاه منچستریونایتد هستند. قهرمان 18 دوره رقابت‌های فوتبال انگلستان امشب میزبان تیم فوتبال آرسنال در آخرین دیدار هفته هجدهم این رقابت‌هاست.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، این معدنچیان در بدو ورود به فرودگاه مورد استقبال بابی چارلتون قرار گرفتند. چارلتون که خود پسر یک معدنچی است از این بازیکنان دعوت به عمل آورده تا با حضور در اولدترافورد شاهد دیدار منچستریونایتد - آرسنال باشند.

33 معدنچی شیلیایی در ماه اکتبر از معدن "سن خوزه" در صحرای "آتاکاما"ی شیلی، زنده نجات یافتند.

کد مطلب 1209790

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