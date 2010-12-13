وکیل باید در دادگاه تردد کند نه در شهرهای غربی/ UN آلوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد اردشیر لاریجانی که در حاشیه همایش گردهمایی حقوق بشر در جمع خبرنگاران سخن می گفت در رابطه با انتخاب روزی به عنوان روز حقوق بشر گفت: این روز را فرصت خوبی برای جهانیان می دانیم اما باید توجه داشت که از این عنوان سوء استفاده نشود. هم اکنون حداقل 5 محور در جهان وجود دارد که حقوق بشر را مورد سوء استفاده قرار داده اند.

وی افزود: سلطه نظام فکری جهان و تحت فشار قرار دادن مردم توسط نظام سلطه، مستمسک قرار دادن دفاع از حقوق بشر در دفاع از تروریسم که برای مثال در جریان فتنه سال گذشته عده ای از اصلاح طلبان به نوعی دست به کودتا زدند و غرب تحت عنوان دفاع از حقوق بشر از آنها حمایت کرد که به واقع این نوعی سوء استفاده است.

لاریجانی ادامه داد: در نظام کنونی به افراد نیز جایزه داده می شود که هیچ کاری برای حقوق بشر نکرده اند. برای مثال به عنوان سنبل حقوق بشر به خانم شیرین عبادی جایزه دادند که هیچ قدمی برای توسعه حقوق بشر بر نداشته است و سخنانی را بیان می کنند که وزارت خارجه آمریکا و انگلیس آن را اعلام می کند و در واقع می توان گفت که او به یک کارمند دون پایه این کشورها تبدیل شده است.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ترورهای اخیر دو دانشمند ایرانی گفت: در این ترورها دکتر مجید شهریاری به شهادت رسید و ترور دکتر عباسی نتیجه ای برایشان نداشت اما ما پیش از این شاهد ترور دکتر علیمحمدی در سال گذشته بودیم.

وی با اعلام اینکه تشکیلات سازمان ملل دچار آلودگی شده است، گفت: این سازمان ها به نوعی مشروعیت ترورهای اخیر را امضا کرده اند که هرگز این لکه ننگ پاک نمی شود و به نظرم آلودگی به دفاع از تروریست ها ننگین ترین آلودگی هاست که دامن سازمان های دفاع از حقوق بشر را گرفته است.

وی در ادامه در خصوص خشونت های اخیر پلیس انگلیس علیه دانشجویان در این کشور گفت: در سال گذشته تظاهراتی در کشور ما برگزار شد که بخشی از آن به خشونت کشید و در همان زمان داد بسیاری از همین کشورها بلند شد در حالیکه در تظاهرات پیش آمده در ایران 21 پلیس کشته شد و تنها 13 نفر از غیر نظامیان کشته شدند و در همین حال در انگلیس دانشجویان به شدیدترین شکل خشونت سرکوب می شوند.

لاریجانی گفت: امروز پلیس انگلیس تمام نیروهای خود را به میدان آورده تا دانشجویان را سرکوب کنند در حالیکه نیروی پلیس ما اینقدرها هنرمند نیست. این نگاه دوگانه که کشورهای غربی همیشه پاک هستند و کشور ما ناقض حقوق بشر است دیدگاهی غلط است.

وی اظهار امیدواری کرد: یو پی آر که مکانیزم خوبی است مثر ثمر واقع شود و اطمینان داد که ایران در روزهای آینده سرکوب دانشجویان در انگلیس را به رخ آنها خواهد کشید.

وی همچنین تاکید کرد: امروز بهتر است انگلیس به حال خود بیندیشد که چرا موقعیتش در نظام بین الملل تنزل پیدا کرده و استراتژی آنها شکست خورده است.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره بازداشت 2 خبرنگار آلمانی گفت: این دو فرد نیز مثل در مظان اتهام هستند این موضوع به تصمیم گیری سیستم قضایی بر می گردد که چه مجازاتی برای آنها در نظر بگیرند و یا آنها را تبرئه کنند.

وی در عین حال گفت: البته این موضوع به دفاع آنها در این پرونده نیز بستگی دارد لذا باید منتظر تکمیل روند پرونده آنها بود.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی درباره بحث سنگسار در ایران نیز گفت: مطرح کردن بحث سنگسار یک تقلب و سوء استفاده از سوی غرب است. زیرا مسئله حقوق بشر فراتر از آن است که مجازات های داخلی در قوانین هر کشوری را مورد احاطه قرار دهد. علم کردن مسئله سنگسار سوء استفاده تبلیغاتی غربی ها است.

وی با بیان اینکه حقوق بشر دارای مکانیزم خاصی است ، گفت: امروز رسما اعلام می کنم که خشونت در کشور ما بسیار کمتر از انگلیس، آمریکا و آلمان است و مسئله اعدام در ایران با دقت بیشتری نسبت به آمریکا مورد توجه قرار می گیرد. لذا نباید حقوق بشر مستمسک آنها بشود.

لاریجانی درباره بازداشت نسرین ستوده به عنوان یک وکیل گفت: باید توجه داشت زمانی که فردی وکالت یک متهم را به عهده می گیرد رفت و آمدهایش باید در راهروهای دادگاه باشد نه اینکه از پایتختی به پایتخت دیگر رفته و علیه جمهوری اسلامی مصاحبه کند.

وی با اعلام اینکه ستوده به دلیل امر وکالت مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته است گفت: او به خاطر تبلیغات علیه اسلام، نظام و تماس با گروه های تروریستی مورد پیگرد قانونی است و البته دادگاه باید به اتهامات وی رسیدگی کند و هیچ فردی نه تنها به دلیل وکالت مورد پیگرد بلکه تمامی وکلا مورد احترام ما نیز هستند.