انتقاد شدید فرمانده ناجا از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در مراسم آغاز طرح زمستانی پلیس راهور با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: در شرایط عادی نمی‌توانستیم محدودیت ترافیکی در تهران اعمال کنیم در حالی که مردم در ترافیک صبحگاهی و شامگاهی فشار بسیاری را متحمل می‌شدند. بر همین اساس این شرایط فضایی را ایجاد کرد تا طرح‌های اساسی و پیشگیرانه را در زمینه ترافیک اجرایی کنیم.

وی گفت: کشته‌ها و مجروحان شفاف‌ترین نتیجه تصادفات هستند که همیشه قابل مشاهده هستند اما اثرات آلودگی هوا قابل مشاهده نیست و آسیبهای آن بعضاً تا ‌آخر عمر در جسم افراد باقی می ماند. بر همین اساس همه باید در حد توان خود اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام دهند.

وی اضافه کرد: زمانی نبود ترمز ای بی اس در خودروها علل بروز تصادفات بود که با فشارهای ایجاد شده این موضوع برطرف شد اما اکنون نداشتن استاندارد لازم در خودروها مشکل اساسی در ایجاد آلودگی هوا است که باید فکری اساسی برای این موضوع اتخاذ شود.

سردار احمدی مقدم گفت:‌ خودروهای تولید داخل باید یک یورو از استاندارد جهانی پایین‌تر باشند اما در حال حاضر خودروهایی که در کشور تولید می‌شود برچسب D دارند که چند یورو از استاندارد جهانی پایین‌تر است.

وی افزود: اگر استانداردهای ما با دنیا متفاوت است خودروسازان این را اعلام کنند که ما بدانیم که برچسب D آنان همان برچسب A کشورهای دیگر است و ما اشتباه می‌بینیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس رسید و در این برنامه در زمینه کاهش تلفات جاده‌ای مقرر شد سالانه 10 درصد کاهش داشته باشیم.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش تلفات علیرغم افزایش 30 تا 40 درصدی خودروها، 20 درصد کاهش داشتیم.

سردار احمدی مقدم افزود: در آخر برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده حدود 20 میلیون خودروی فعال در کشور تردد کنند و میزان سفرها نیز 30 درصد افزایش یابد و تلفات جاده‌ای نیز 50 درصد کاهش یابد.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر روش‌های جدید و اقدامات جهادی‌تر لازم است که یکی از لوازم آن تصویب لایحه اخذ جرایم رانندگی است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: این قانون تنها برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب و ابلاغ نمی‌شود.

وی گفت:‌ پلیس مشکلی با این موضوع ندارد و حال اگر عده‌ای می خواهند برای سود گروهی از افراد و تامین منافع آنان از جیب مردم هزینه کنند این کار را بکنند ولی باید گفت که وظیفه قانونگذاران حفظ منافع مردم است.

سردار احمدی‌مقدم تصریح کرد: این موضوع چندین بار در مجلس مطرح شده ولی همانند یک ویروس از هر نقطه که این موضوع را دفع می‌کنیم از نقطه‌ای دیگر بروز می‌کند.

وی ادامه داد: ماده 30 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که در زمینه نقل و انتقال خودرو است، چه تغییر کند و چه تصویب شود برای پلیس تفاوتی ندارد و هیچ سودی از این موضوع عاید پلیس نمی‌شود و این ناجوانمردانه است که برخی به پلیس اتهام بزنند که برای منافع خود این موضوع را پیگیری می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت:‌ اگر قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی تصویب شود باز مشخص نیست که پاسخگوی شرایط موجود باشد.

وی تصریح کرد: جریمه‌ها باید بازدارنده باشد زیرا جریمه تحمیل هزینه به مردم نیست بلکه حافظ امنیت و لازمه اجرای قوانین است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به استفاده از تکنولوژی در اجرای قوانین گفت: اکنون دیگر در دنیا طرح ترافیک و زوج و فرد کنار گذاشته شده و کشورها براساس تکنولوژی به اجرای قوانین و کنترل می‌پردازند که پلیس نیز از عملی شدن این موضوع در کشور حمایت می‌کند.

وی گفت:‌ این حقوق عمومی مردم است و باید بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت:‌ نگاه غالب مجلس در کاهش تلفات به پلیس است که ما منکر این موضوع نمی‌شویم اما تحقق این امر تنها از سوی پلیس موثر نیست و استفاده از تجهیزات و فناوریها و همچنین همکاری‌ سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد:‌ در مواردی که ظرفیت کشور پاسخگو است باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم به نحوی که در کاهش تلفات جاده‌‌ای عوامل و ابزار لازم در کشور موجود است. بر همین اساس ناکارآمدی مدیریتی را نباید به حساب عوامل داخلی و خارجی بگذاریم.