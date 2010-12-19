نظام آموزشی بر اساس نتایج آزمون تیمز و پرلز بازنگری می شود

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دو آزمون تیمز و پرلز از سال 1371 تا کنون در بین دانش آموزان کشور برای بررسی وضعیت آموزشی آنها هر پنج سال یک بار برگزار می شود اما متاسفانه اصلاحاتی که باید براساس نتایج آزمون بر روی نظام آموزشی حاصل می شد، انجام نگرفته است و مسئولان در این زمینه پیگیری های لازم را نداشته اند.

آزمون تیمز، مطالعه بین المللی روند پیشرفت ریاضیات و علوم در پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی و پرلز مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن یا همان درک مطلب است که توسط انجمن معتبر بین الملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) هر چهار سال و پنج سال یک بار بین کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. نتایج این آزمون ها به قدری اعتبار دارد که نتایج آن موجب تغییر وزرا در برخی از کشورهای دنیا و حتی تغییر نظام آموزشی در برخی از کشورهای دیگر می شود.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: به همین دلیل در سال 1387 شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه ای را در این زمینه داشت که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش موظف شد نظام درسی را براساس نتایج این آزمون که بسیار معتبر است اصلاح و بازنگری کند.

آزمون تیمز و پرلز فروردین سال 1390 در بیش از 200 مدرسه و بین پنج هزار دانش آموز برگزار می شود.

نویدادهم با بیان اینکه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی موظف به اصلاح مواد آموزشی براساس نتایج این آزمونها شده اند، گفت: قطعا استفاده از نتایج این آزمونها و تجربیات کشورهای دیگر می تواند برای نظام آموزشی ما که در آستانه تحول است مفید باشد و مسئولان باید در این زمینه دقت و توجه بیشتری از خود نشان دهند.