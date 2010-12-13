رایانی ‌مخصوص دبیر علمی جشنواره تئاتر تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی ناصر یکه رئیس ستاد این جشنواره مهرداد رایانی مخصوص، کارگردان تئاتر، نمایشنامه‌نویس و مدیر سابق مجموعه تئاتر شهر، به عنوان دبیر علمی– تخصصی نخستین جشنواره خصوصی تئاتر تهران انتخاب شد.

متن کامل این حکم به این شرح است: احتراما، بدین وسیله مراتب تنفیذ جنابعالی را به سمت دبیر علمی– تخصصی نخستین جشنواره خصوصی تئاتر تهران اعلام می‌دارم.اینجانب با استعانت از خداوند متعال یقین دارم انتخاب شما بدین سمت نقطه عطفی در جهت رونق علمی جشنواره و اجرای تخصصی آن بوده و برپایی هرچه باشکوه‌تر نخستین جشنواره خصوصی تئاتر کشور را در پی‌خواهد داشت. امید است در ادامه این همکاری، با بهره‌مندی از تجربه حضرتعالی بتوانیم نقش ماندگاری را در تعالی تئاتر کشور پدید آوریم.